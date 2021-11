Bukera prēmiju šogad saņēmis Dienvidāfrikas rakstnieks Deimons Galguts

Bukera prēmija daiļliteratūrā šogad piešķirta Dienvidāfrikas rakstniekam Deimonam Galgutam par romānu "The Promise" ("Solījums"), ziņo "Guardian".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žūrijas paziņojumā teikts, ka Deimons Galguts saņēmis Bukera prēmiju par romānā sniegto baltās rases dienvidafrikāņu ģimenes attēlojumu aparteīda beigu posmā. Ārpus Pretorijas dzīvojošie fermeri Svortu ģimene dod solījumu parūpēties par melnādaino sievieti, kas visu mūžu kalpojusi ģimenes labā. Žūrija izcēla romānu "The Promise" kā "romāns sniedz mums iespēju ieraudzīt un pārdomāt lietas no jauna", salīdzinot to ar Viljama Folknera un Virdžīnijas Vulfas darbiem.

Šī ir pirmā reize, kad Galguts saņēmis 50 000 sterliņu mārciņu lielo balvu, lai gan jau divas reizes iepriekš nonācis prēmijas finālistu sarakstā. "The Promise" ir rakstnieka devītais romāns, pirmais septiņu gadu laikā. Viņš ir trešais Dienvidāfrikas rakstnieks, kas saņēmis prestižo balvu pēc Džona Maksvela Kutzē un Nadīnes Gordimeras.

Deimons Galguts dzīvo Keiptaunā, viņam ir 57 gadi. Ar rakstniecību viņš nodarbojas jau kopš pusaudža vecuma, viņa pirmais romāns iznāca 1982. gadā, kad Galgutam bija tikai 17 gadi.