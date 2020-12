Festivāla 'Prozas Lasījumi' galveno balvu saņēmusi Inga Gaile

"Prozas lasījumi 2020" šogad ar vērienīgu programmu norisinājās neklātienē, sniedzot iespēju to droši izbaudīt ikvienam, gan vērojot tiešraides, gan klausoties audio ierakstus, gan arī baudot "Prozas brokastis" ar rakstnieku iemīļotiem ēdieniem un lasot tekstus. Nedēļas laikā 11 daudzveidīgos pasākumos, diskusijās un lasījumos, festivālā attālināti šogad no 1. līdz 6. decembrim piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku — rakstnieces un rakstnieki gan no Latvijas, gan arī no Ukrainas, Igaunijas un Lietuvas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skatītāju iesaistei ārpus programmas tika piedāvātas arī citas aktivitātes. Jauno autoru biedrība "Karantīna" sniedza iespēju ikvienam kļūt par teksta autoru, rakstot stāstu uz īpašiem festivāla "Turpini stāstu!" plakātiem, kas tika izvietoti brīvi pieejamās vietās bibliotēkās, grāmatnīcās un citviet. Restorāns "Andalūzijas Suns" sniedza iespēju interesentiem nobaudīt rakstnieku iecienītas brokastis, piegādājot tās mājās. Festivāla laikā pie Natālijas Draudziņas vidusskolas LMMC projekta "Kopā" ietvaros tika uzstādīts arī Miķeļa Mūrnieka un Henrika Eliasa Zēgnera veidots piemiņas soliņš rakstniekiem Andrai Neiburgai un Paulam Bankovskim, kurā atvilkt elpu, lasot vai sarunājoties, varēs arī turpmāk. Festivāla ietvaros tika veidoti viena teksta divu interpretāciju video, kuros savus darbu fragmentus lasīja autori un aktieri.

Lai gan festivāls ir noslēdzies, autoru teksti būs lasāmi žurnāla "konTEKSTS" decembra un janvāra numuros, esejas būs pieejamas literatūras un filozofijas žurnālā "Punctum". Latvijas Radio raidījums "Kultūras rondo" vēl līdz 10. decembrim publicēs autoru darbu lasījumu audio ierakstus. Turpinās darboties arī festivāla oficiālais "Spotify" konts.

Festivāla noslēgumā tika noteikta galvenās balvas ieguvēja - ASUS ZenBook datoru savā īpašumā jaunu darbu rakstīšanai ieguva rakstniece Inga Gaile par "Prozas brokastīs" nolasīto fragmentu no romāna "Jaukumiņš". Savukārt speciālbalvu no žurnāla "Domuzīme" ieguva rakstnieks Osvalds Zebris.

Festivāls 25 gadu laikā no neliela lasījumu vakara Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei ir pārtapis vairāku dienu prozas festivālā, kura laikā dažādos pasākumos ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki un viesautori no citām Eiropas valstīm. "Prozas lasījumi" laika gaitā kļuvuši par radošu tikšanās vietu autoriem un lasītājiem, kā arī nozīmīgu atskaites punktu pašmāju rakstniecībā, ļaujot apzināties nozares nepārtrauktu attīstību un aktualitāti Latvijas kultūrtelpā. Kā pierādījies šogad, festivāls veiksmīgi norit arī attālināti un piesaista arvien plašāku auditoriju.