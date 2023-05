Foto: Ziedoņa muzejs svin dzejnieka deviņdesmitgadi

Ziedoņa muzejs 3. maijā atzīmē Imanta Ziedoņa deviņdesmitgadi ar ceļojošās izstādes "Es atkal neatvados" atklāšanu un grāmatas "Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis" priekšlasījumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, "Delfi" informē muzeja pārstāvji. Ceļojošā izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs pieejama līdz 16. maijam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Imants Ziedonis – viens no latviešu literatūras stūrakmeņiem un spēcīga personība Latvijas kultūras laukā. Viņa idejas un darbi atstājuši nospiedumu viņa laikā, līdzgaitniekos un paveiktais turpina dzīvot sabiedrībā joprojām. Šķietami neaizskarams, taču, lai arī sabiedrībā zināma personība, viņš, protams, pamatā ir cilvēks – kā mēs visi. Ar savas personības šķautnēm un izpausmēm, kas bijušas arī bezbēdīgas, smieklīgas, traģikomiskas, pretrunīgas, amizantas, pat neticamas. Izstāde "Es atkal neatvados" aicina svinēt Imanta Ziedoņa dzimšanas dienu un viņa klātesamību. Tā īpaši akcentē dzejnieka sūtību runāt par aktuālo un vitāli svarīgo, to vienmēr ietērpjot izcilā vārdu spēlē. Izstādē akcentēta arī Imantam tuvā dabas tēma dažādos veidos – atspoguļoti gan Imanta "Dageru" braucieni, viņa mājdzīvnieks ēzelis un citi krāšņi dabas tēmai veltīti stāsti. Ziedoņa muzeja komanda aicina Latvijas sabiedrību dalīties ar saviem stāstiem par to, kā viņu paši satikuši Imantu Ziedoni – personīgi vai kopā paveiktajos darbos. Izstāde uzdod jautājumus – kādu Imantu Ziedoni esat satikuši jūs un kāda bijusi šī tikšanās?



Šajā izstādē atspoguļota arī Ērika Hānberga un Ziedoņa muzeja veidotā grāmata par godu dzejnieka deviņdesmitgadei "Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis". "Imanta Ziedoņa draugs un laika biedrs Ēriks Hānbergs ierosināja atkal atcerēties un sapulcināt grāmatā stāstus par cilvēku Imantu Ziedoni. Grāmatas lasīšana būs kā piedalīšanās šajās Imanta Ziedoņa deviņdesmitgades viesībās, kurās katrs var nākt ar savu tostu par daudzšķautni – mūsu visu Imantu Ziedoni. Grāmatas tapšanā piedalījies arī mākslinieks Aivars Vilipsons (Vilipsōns), kurš Ziedoņa delverības paspilgtinājis ar saviem mākslas darbiem," tā par grāmatu stāsta Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite.

Ceļojošās izstādes sākumam izvēlēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, lai Ziedoņa deviņdesmitgadei veltīto fonda "Viegli" koncertu laikā cilvēki jau varētu to apmeklēt. Pēc koncertu norises, no 18. līdz 30. maijam, izstāde būs apskatāma Rīgas Latviešu biedrības namā, tālāk tā dosies uz Latgales vēstniecību "Gors". Savukārt, izstādes "Es atkal neatvados" pirmā daļa brīvi pieejama Ziedoņa muzeja galerijā, Sporta 2 kvartālā, Rīgā.