Grāmatā apkopota aktrises Ditas Lūriņas iemīļotā dzeja

Izdevniecība "Aminori" laidusi klajā pirmo grāmatu sērijā "Dzejas teātris". Grāmatā "Ar vieglu skrāpējumu ādā" apkopota vairāk nekā 20 dažādu autoru dzeja, kas tuva un nozīmīga Nacionālā teātra aktrisei Ditai Lūriņai. Krājumu papildina sarunas ar Ditu par dzeju un dzīvi, kā arī poētiski sirreāls fotostāsts naksnīgā teātrī.

Kā informē izdevēji, "Dzejas teātris" ir jauna, oriģināla grāmatu sērija, kuras misija ir iemūžināt grāmatu lapās skatītāju tik iemīļotos aktieru dzejas vakarus. Teātris ir gaistoša māksla, bet Ditas Lūriņas "Dzejas teātra" grāmata ir mēģinājums fiksēt mirkli, lai izbaudītu to ilgāk. To caurvij sarunas ar autori – aktrises pārdomas par izvēlēto dzeju rada klātbūtnes izjūtu, trauslu, intīmu noskaņu un ļauj lasītājam ieraudzīt katru no šiem dzejoļiem, iespējams, dzeju vispār, pilnīgi no jauna.

"Patiesība mums visiem ir pieejama," saka Dita, "taču dzejnieks pēkšņi ļauj pārlēkt tūkstoš soļiem. Jo viņš tos ir jau nogājis. Viņš aizmet mūs tālāk. Un pēkšņi no sava ikdienības punkta vai no sava iestrēguma punkta… mums vienkārši ir biļete! Lūdzu! Lido pāri!"

Viena no pirmajām grāmatas lasītājām, Kultūras akadēmijas profesore Aina Matīsa, Ditas pedagoģe, saka: "Šajā krājumā iekļautais Eduarda Veidenbauma četru rindu dzejolis atgādina, ka ne visi cilvēki tiecas un saprot dzejas valodu. Aktrise Dita Lūriņa ar lielu pietāti un smalkjūtību tuvojas dzejas pasaulei un ļauj mums ielūkoties poēzijā ietvertajā domu bagātībā ar aktrises redzējumu. Ditas Lūriņas aicināti, dosimies pie grāmatu plauktiem un ļausimies, lai dzeja uzrunā katru no mums."

Izdevniecība "Aminori" uzsākusi darbību 2018. gadā, izdodot bagātīgi ilustrētu mākslas grāmatu "Sarunas ar Juri Jurjānu". Apgāds turpina izdot oriģināla satura grāmatas – krustvārdu mīklu grāmata "Atmini Latviju", Viktora Freiberga "Kinomāna slimības vēsture", netradicionāls ceļvedis "Rīga no mākslinieka lidojuma" trīs valodās, grāmata bērniem "Dzejnieks un smarža".

Grāmata "Ar vieglu skrāpējumu ādā" pieejama "Aminori" salonā Valdemāra ielā 69, Rīgā, kā arī grāmatnīcās jau no 22. novembra.