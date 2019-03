Izdots biogrāfisks romāns par komponistu Jāni Lūsēnu

Apgāds "Zvaigzne ABC" izdevis rakstnieces Ingunas Baueres biogrāfisko romānu "Jānis Lūsēns Trešais" par komponistu Jāni Lūsēnu.

Rakstnieci Ingunu Baueri latviešu lasītājs pazīst, pirmkārt, kā Latvijas kultūrvēstures personību portretētāju. Viņas biogrāfiskie romāni gluži kā no jauna atklājuši gan Kārli Skalbi un Ati Kronvaldu, gan brāļus Kaudzītes, Juri Neikenu un Andreju Pumpuru – vārdus, kuri pazīstami no literatūras vēstures un viņu atstātā garīgā mantojuma. Tomēr uz rakstnieces jaunākās grāmatas vāka lasāms vārds, kurš vēl nebūt nepieder senai vēsturei – tas ir mūsdienu komponista Jāņa Lūsēna vārds. Grāmatā "Jānis Lūsēns Trešais" autore atkāpusies no ieraduma izzināt vairāku gadsimtu senus noslēpumus un pievērsusies ievērojamas mūsdienu personības dzīvei; kā atklāj rakstniece, pēc paša komponista – arī liepājnieka – lūguma.

Kāpēc Jānis Lūsēns Trešais? Izrādās: gan komponista vectēvs, gan tēvs arī saukti šajā vārdā, un tāds dots arī komponista dēlam – Jānim Lūsēnam Ceturtajam. Ar sev raksturīgo vērību pret dzimtas hronikām autore palikusi uzticīga ieradumam ar iztēles palīdzību sīki izsekot aprakstāmās personības senču gaitām. Tādējādi grāmatu veido nevis, kā nereti gadās ar slavenību biogrāfijām, interviju atreferējumi un citātu virtenes, bet gan rakstnieces personisks, sirsnīgs, tomēr iespējami objektīvs skatījums uz savu novadnieku, kurš šogad atzīmēs savu 60 gadu jubileju.

Protams, biogrāfiskā romānā neiztikt bez faktu precizitātes. No šī aspekta grāmatas tapšanā milzu ieguldījumu un palīdzību rakstniecei sniegusi komponista mamma Velta Lūsēna, kura jau kopš dēla bērnības rūpīgi vākusi rakstus, pierakstus un fotoattēlus, veidojot plašu ģimenes arhīvu. Ar šo materiālu palīdzību Inguna Bauere radījusi saistošu stāstījumu par talantīgas personības tapšanu vēsturiski sarežģītā laikā, kad padomju cenzūras uzspiestos ierobežojumus radošai brīvībai strauji nomainīja neatkarības laika šķietami neierobežotās iespējas un arī tās līdznestā problemātika.

Vairāku desmitu gadu garumā Jānis Lūsēns ir pārsteidzis klausītājus ar daiļrades daudzveidīgumu – sākot no tolaik novatoriskās mūzikas grupas "Zodiac" izpildījumā, kuras plate "Disco Alliance" sasniedza fenomenālo pārdesmit miljonu tirāžu visā pasaulē, līdz Atmodas laiku dziesmām, no "Putnu operas" un "Leļļu operas" līdz tautā iemīļotajiem mūzikliem "Kaupēn, mans mīļais!","Sfinksa", "Īkstīte", "Ceplis" u.c. Taču vairāk par balvām un formāliem panākumiem komponistu iedvesmo klausītāju mīlestība un atsaucība. Tieši šo personības aspektu Inguna Bauere savā grāmatā portretē ar vislielāko uzmanību: cilvēcīgumu un dziļo latviskumu, ko komponists no apkārtējiem nereti slēpj aiz ārējas atturības. Iejūtīgi, bet godīgi rakstniece grāmatā atsedz arī mazāk glaimojošas Lūsēna mūža nianses, bez kurām portrets nebūtu izdevies patiess. Grāmatu papildina gan bagātīgs fotomateriālu klāsts, gan komponista daiļrades pieturpunktu hronoloģiskais rādītājs.