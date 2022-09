Izdots Daces Vīgantes romāns par kaislību uz ātrumu un dzīvi – 'Romantiķis'

Izdevniecība "Zvaigzne ABC" laidusi klajā rakstnieces Daces Vīgantes romānu par kaislību uz ātrumu un dzīvi – "Romantiķis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Autore jau izdevusi trīs stāstu krājumus - "Ledus apelsīns", "Tad redzēs", "Bumbulītis". Jaunais darbs "Romantiķis" ir viņas pirmais romāns.

Rakstniece par romāna ideju stāsta: "Viss sākās ar tēta dienasgrāmatu, kas gadiem putekļojās manā grāmatplauktā. Tajā viņš aprakstīja darbošanos ar tehniku un motorsporta sacīkstes, kurās bija piedalījies. Kad beidzot to izlasīju, sapratu, ka nedrīkstu šo donkihotisma liecību atstāt aizmirstībai. Bija jāuzraksta romāns. Riskēt mesties svešā pasaulē un vēstīt no vīrieša skatpunkta bija gatavā avantūra. Vai bija tā vērts, jāspriež lasītājiem. Vienīgais mans attaisnojums, ka grāmata tapusi ar to netveramo, dziļo, neizsakāmo spēku, ko mēdz dēvēt par mīlestību."

Romāna galvenais varonis Haralds Vindenieks ir motorsporta entuziasts, kurš pirmo mīlestību pieredzēja trīspadsmit gadu vecumā, un tas bija… motocikls. Vindenieka tēlu raksturo ātrums, spēks, aizrautība teju līdz tumšam neprātam. Detalizētās ātrumsacīkšu epizodes autore restaurējusi pēc sava tēva dienasgrāmatas, dzīvi iejutusies sacensību gaitā un atmosfērā, ik detaļu saskaņojot ar vairākiem profesionāliem motorsportistiem, līdz ar to tām piemīt apbrīnojams gars un ticamība.

"Dace Vīgante krāšņā, bagātā valodā un neparastā rakursā atklājusi ne tikai motorsporta fanātiķi Haraldu Vindinieku, bet arī viņa dzimtas stāstu, kas nesaraujami saistīts ar 20. gs. notikumiem. Romāna darbības laiks aptver periodu no Otrā pasaules kara, atmiņām iesniedzoties arī pirmskara Latvijā un Eiropā, līdz 20. gadsimta beigām. Arī šajā atspoguļojumā Dace Vīgante izmantojusi faktus par savu dzimtu, kas ir gan neparasti, proti, viņas vecmāmiņa ir poļu muižnieku atvase, gan ir attēlotas latviešu tautas traģiskās lappuses – izsūtīšanas laiks un padomju okupācija," vēsta izdevēji, solot, ka grāmatas lapaspusēs būs atrodam arī mīlestība.

Pieejama arī e-grāmata.