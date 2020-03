Izdots jauns rakstnieces Janas Egles stāstu krājums 'Dzimšanas diena'

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces Janas Egles trešo stāstu grāmatu – "Dzimšanas diena".

Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāves, pieķeršanos, mīlestību – kā tās transformējas mūža gaitā, kā ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas.

Kā raksta izdevēji, pirmā plāna tēli grāmatā ir sievietes plašā vecuma amplitūdā (no sešiem līdz septiņdesmit gadiem), viņu iekšējā pasaule kā ārējo notikumu atspulgs. Stāstos ir gan maza meitene ar saviem pirmajiem novērojumiem par sievišķību un skaistumu, gan sieviete, kuras dzīve rit ratiņkrēslā, gan ikdienas nogurdināta piecu bērnu māte, kas gaida sesto, un daudz citu sieviešu ar savām problēmām, kuras lielākoties būs zināmas ikvienam lasītajam, taču stāsti, iespējams, ļaus uz tām palūkoties no cita rakursa.

Jana Egle stāsta: "Kad sāku domāt par šo grāmatu, nolēmu, ka tiešām uzrakstīšu par sievietēm, ja jau to no manis gaida. Man ir daudz ko teikt par sieviešu dzīvi. Es varu to izdarīt. Ne īsti aiz spīta – tas bija kā pamudinājums, impulss. Tā ka šī grāmata veltīta sievietēm – sievietēm, ko esmu dzīvē sastapusi, sievietēm, kas ir mani draugi, arī viens bērns man ir meita – sieviete…"

"Kā vienmēr trāpīga, kā vienmēr sāpīga, kā vienmēr tumstoši gaiša un šoreiz arī satraucoša Jana Egle mūs ieved no pirmā acu uzmetiena ikdienišķās situācijās, kas pamanās izvērsties par vietēja mēroga cilvēciskām drāmām. Stāsti, kas aizrauj un aizkustina," tā Janas Egles jaunāko veikumu vērtē rakstniece Dace Rukšāne.

Janas Egles pirmais stāstu krājums "Gaismā" 2016. gadā ieguva Latvijas Literatūras gada balvu prozā. Pēc diviem gadiem iznāca arī otrā stāstu grāmata - "Svešie jeb Miļeņkij ti moj".

Grāmatas "Dzimšanas diena" atvēršanas pasākums notiks 13. martā pulksten 18.00 Merķeļa ielā 21, 5 stāvā "UP Office" telpās.