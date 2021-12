Iznācis galvenokārt literārā žurnāla "Žoklis" eglītes numurs, portālu "Delfi" informēja žurnāla veidotāji. Redakcijas slejā, pārfrāzējot Borhesu, redaktore Marija Luīze Meļķe raksta, ka “žurnāls ir fizisks priekšmets fizisku priekšmetu pasaulē; tas ir nedzīvu simbolu kopums līdz brīdim, kad lapaspuses atšķir piemērots lasītājs, un vārdi — precīzāk, aiz vārdiem stāvošā dzeja (jo vārdi ir tikai aprakstošas zīmes, savukārt dzeja uzglūn no stūra un var manifestēties jūsu priekšā jebkurā dzīves brīdī) — iespurdzas, atplaukst dzīvībai, un mēs piedzīvojam vārda atdzimšanu.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žurnālā lasāma Ginta Aleksandra Dreimaņa, Lindas Gabarajevas, Lotes Vilmas Vītiņas un Ivara Šteinberga dzeja, Andra Kalnozola poētisks veltījums, kā arī eksperimentāls, vizuāli tekstuāls darbs "Gājiens", ko sadarbībā radījuši Kirils Ēcis un gleznotāja Tatjana Kriveņkova. Eglītes numurā arī Lietuviešu dzejnieka Manta Gimžauska apjomīgā dzejoļa "ACID IS SWEET" otrā un noslēdzošā daļa Emijas Grigorjevas atdzejojumā. Par numura tituldzejoli izvēlēta Jāņa Rokpeļņa četrrinde "ARS POETICA". Savukārt žurnāla pielikumā uz zila papīra lasāma Ievas Melgalves poēma "Ievas Melgalves jobanā poēma".

Žurnālā lasāma franču zinātnes filosofa un iztēles pētnieka Gastona Bašlāra esejas "Lidojuma sapnis" turpinājums, ko no franču valodas tulkojis Lauris Veips. Rakstu sēriju "100 latviešu dzejoļu krājumi you must read before you die" turpina Kārlis Vērdiņš ar recenziju par Ingas Gailes krājumu "Migla" (2012). Bet refleksiju sēriju par vienu latviešu valodā sarakstītu dzejoli – Didzis Ruicēns un Anna Auziņa. Savukārt Lauris Veips turpina komentāru sēriju "Klasiskā ķibele".

Būdams jaunu cilvēku lolojums, galvenokārt literārais žurnāls "Žoklis" fokusējas tieši uz radošo jaunatni visās mākslas jomās, veicinot starpdisciplināru teksta rakstīšanas un uztveres praksi. Dažādība, aicinot "Žoklī" publicēties dažādu mākslas jomu un paaudžu pārstāvjus, nodrošina izdevuma vitalitāti un dara Latvijas kultūras audumu krāsaināku. Žurnālu veido pieci jaunie literāti Raimonds Ķirķis, Marija Luīze Meļķe, Lauris Veips, Roberts Vilsons un Kirils Ēcis. To izdod biedrība "Žoklis".