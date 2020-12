Iznācis Haralda Matuļa dzejprozas krājums 'Eksistenciālisms'

Biedrība "Ascendum" izdevusi Latvijas Literatūras gada balvas laureāta Haralda Matuļa dzejprozas krājumu "Eksistenciālisms", kas domāts plašai auditorijai: visiem, ko nomāc dzīves neskaidrība, tiem, kas ir nelaimīgi, kas piedzīvojuši šaubas par dzīves jēgu, pusmūža cilvēkiem pirms un pēc 35 gadu vecuma, dzejniekiem.

Parocīgs kabatas formāta krājums, ko ērti turēt gan pie gultas, gan vājuma brīžos spiest pie krūts, sešās nodaļās risina lielos dzīves jautājumus, uz kuriem visi meklējam atbildes, bet saņemam – mierinājumu. Kā savā grāmatā atzīst Matulis – "jo grūti ir nekur nenokļūt, ja kopā ar pārējiem ceļā dodies".

Grāmatas redaktors Dens Dimiņš to raksturo šādi: "Haralda Matuļa dzejprozas grāmata "Eksistenciālisms" atspoguļo dažādus esības posmus jaunu cilvēku dzīves ceļā – mulsu ieskatīšanos, atklāsmīgas, intīmas bailes un bažas gan iegūt, gan zaudēt palaikam uznākošu dezorientāciju, jutoņu par visa netveramību un nenoturību. Mēs tiekam provocēti un mudināti uz prātošanu par to, kas ir cilvēks. Kā dzīvot, lai viņš būtu kas vairāk par netiklu, skaudīgu, ļaundabīgu un caur to skumju dzīvnieku? Kā saglabāt labvēlību, dāsnumu un prieku?"

Grāmatas dizainu veidojis godalgotais grāmatu mākslinieks Aleksejs Muraško, ar ko Matulis iepriekš sadarbojies savā debijas grāmatā "Vidušsķiras problēmas". Muraško atzīst, ka atkārtotā sadarbība ar Matuli bijusi ļoti auglīga. "Grāmatas tēls atnāca, tiklīdz es dzirdēju Haralda ideju, kas vienlaikus bija ambicioza, bet pieklusināta. Es uzreiz sapratu, ka tā ir nopietna lieta."

"Šī ļoti daudzslāņaina grāmata, kas ne uz vienu neatstās viennozīmīgu iespaidu. Tā dod telpu klusām skumjām, sarkasmam, mīklām un noslēpumiem. Un tikai no lasītāja atkarīgs, cik dziļi viņš vēlas iegrimt šajos slāņos," piebilst Muraško.

Izdevuma noformējumā izmantota vecā druka. Palīdzību ar tekstiem vecajā drukā sniedza literatūrzinātnieks Pauls Daija, tekstu korektūru nodrošināja Aija Andersone, grāmatas izdošanas projektu vadīja Antonija Skopa.

Haralds Matulis ir rakstnieks, publicists un tulkotājs. Studējis filozofiju, kā arī sociālo un kultūras antropoloģiju Latvijas Universitātē. Tulkojis, rakstījis un izvērtējis dažādus daiļliteratūras tekstus. Tulkojis Džonatana Kalera grāmatu "Literatūras teorija: ļoti saistošs ievads", Viljama S. Kārtera grāmatu "Iemīlējies Prusts", Daniila Harmsa "Prozas izlasi" u.c. Viņa īsprozas krājums „Vidusšķiras problēmas” 2019. gadā saņēma Latvijas Literatūras gada balvu par spilgtāko debiju.