Iznācis ievērojamā angļu rakstnieka Oskara Vailda lugu krājums

Izdevniecība “Aminori” laidusi klajā ievērojamā angļu rakstnieka Oskara Vailda lugu krājumu. Lugas tulkojuši Raimonds Auškāps un Gita Grīnberga, redaktors Jānis Elsbergs. Grāmatas māksliniecisko noformējumu veidojusi Anna Aizsilniece.

Oskaru Vaildu uzskata par vienu no asprātīgākajiem cilvēkiem, kāds jebkad dzīvojis, un, lasot viņa lugas, par to iespējams pārliecināties. Īru izcelsmes angļu rakstnieks un dramaturgs Oskars Vailds dzimis 1854. gada 16. oktobrī Dublinā, bet miris 1900. gada 30. novembrī Parīzē. Savā 46 gadus ilgajā mūžā Vailds sarakstīja romānu “Doriana Greja ģīmetne”, desmitiem eseju par dažādiem tematiem, kurās aizstāv estētisma un dekadences idejas, deviņas lugas, pasakas, stāstus un dzeju.

Īsi pirms Vailda 167. dzimšanas dienas izdevniecība “Aminori”, vēloties pievērst uzmanību tieši viņa izcilajam dramaturga talantam, laidusi klajā greznu izdevumu, kurā iekļautas trīs Latvijas teātros iestudētas lugas. Divas no tām – “Cik svarīgi būt nopietnam” un “Lēdijas Vindermīras vēdeklis” – no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps, bet drāmu “Salome”, kuru sākotnēji Vailds sarakstīja franču valodā, latviskojusi Gita Grīnberga. Jāatzīmē, ka līdz šim no Vailda lugām latviski bijusi izdota tikai Jāņa Akuratera tulkotā “Salome”. Oskara Vailda asprātīgie dialogi padara viņa lugas par izcili izklaidējošu lasāmvielu.