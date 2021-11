Iznākusi Marka Galeoti grāmata par krievu mafijas vēsturi

Izdevniecībā "Dienas Grāmata" iznācis Marka Galeoti pētījums "VORI: Krievijas supermafija" par Krievijas "likumīgo zagļu" un mafijas vēsturi. No angļu valodas grāmatu tulkojusi Aija Uzulēna, bet tās māksliniecisko noformējumu veidojis Jānis Esītis.

Marks Galeoti sniedz lasītājam iespēju ielūkoties Krievijas ēnu pasaules un tās "aristokrātijas" — voru — vēstures pašā sirdī. Vedinot stāstu no voru saknēm impēriskajā Krievijā, cauri Staļina GULAG nometņu sistēmai un līdz jaunajam likumpārkāpēju slānim, kas plaukst mūsdienās, Galeoti parāda, kā organizētā noziedzība ir iesakņojusies valsts finansiālajās un politiskajās struktūrās un nu jau reprezentē nopietnu izaicinājumu, kas vairs nav ignorējams.

"Senāk "likumīgais zaglis" bija sava veida krimināls izraidītais, paralēlas pasaules iemītnieks, cilvēks, kurš apzināti bija izvēlējies būt ārpus sabiedrības. Vors noraida vispārēju morāli un valsts un nomenklatūras likumus, to vietā izvēloties zagļa dzīvi, kurā vadās pēc personīgā morāles kodeksa. Ir zināms sens joks, ka padomju laikā efektīvas bija tikai divas organizācijas — VDK un mafija. Mūsdienās tās abas Krievijā jau ir viens veselums. Čekisti un bandīti — tā ir pati valsts. Marka Galeoti rūpīgais pētījums sniedz organizētās noziedzības evolūcijas hronoloģiju Krievijā no vecā parauga voriem ar to principiālo necieņu pret valdību līdz jaunajiem, dizaineru zīmolu uzvalkos ģērbtajiem biznesmeņiem, kuri vada bankas, ko paši reiz aplaupīja.

Galeoti demonstrē, kā "Putina varas laikā bandītismu ielās ir nomainījusi kleptokrātija valstī". "VORI: Krievijas supermafija" ir unikāls pētījums par noziedzības vēsturi un saistošs stāsts par to, kā organizētās noziedzības pasaulē par lielāko bandītu ir kļuvusi valsts," atklāj rakstnieks Filips Rufs, grāmatas "Pa stāvu liesmu debesīs" autors.

Marks Galeoti ir Londonas Universitātes koledžas Slāvu un Austrumeiropas studiju skolas (UCL SSEES) goda profesors un Karaliskā apvienoto resoru institūta (RUSI) vecākais asociētais zinātniskais līdzstrādnieks. Eksperts un ražīgs autors starptautiskās noziedzības un Krievijas drošības jautājumos, viņš bijis arī Lielbritānijas Ārlietu ministrijas, kā arī daudzu Eiropas un Ziemeļamerikas valstu valdību un tiesību aizsardzības organizāciju padomnieks.