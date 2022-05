Izziņota 'Punctum' festivāla programma; centrā ukraiņu literatūra un Linards Tauns

Reaģējot uz karadarbību Ukrainā, literatūras žurnāla "Punctum" festivāla ārvalstu viesu vidū šogad būs galvenokārt ukraiņu autores. Festivāls aicinās iejusties arī trimdas latviešu dzejas valodā, atzīmējot spilgtā modernista, trimdas grupējuma "Elles ķēķis" dalībnieka Linarda Tauna simtgadi.

"Sākoties plašam karam Ukrainā, daudzi kultūras notikumu organizētāji un dalībnieki bija tik šokēti, ka nespēja pilnvērtīgi turpināt darbu un kalt jaunus plānus. Arī mums, "Punctum" festivāla veidotājiem, bija skaidrs, ka šogad nevēlamies festivālu pozicionēt kā svinības. Tā vietā vēlamies pieminēt izcilo trimdas dzejnieku Linardu Taunu un ļaut izskanēt Ukrainas mūsdienu literatūras balsij. Manuprāt, ir ļoti svarīgi arī uzklausīt, kāda ir ukraiņu rakstnieku ikdiena šobrīd – vakar šīs autores brīvprātīgi palīdzēja armijai un slēpās bumbu patvertnēs, bet šodien klātienes lasījumos dalās ar šo pieredzi un saviem darbiem," uzsver "Punctum" festivāla vadītāja Laura Brokāne.

Ukraiņu dzejnieces Katerina Kalitko, Ija Kiva un Halina Kruka piedalīsies dzejas lasījumos "Pasaules kafejnīca" Sporta pils dārzos 27. maijā, savukārt ukraiņu prozaiķes Viktorija Ameļina un Katerina Babkina uzstāsies lasījumos un diskusijā "Pēkšņi es atrodos gājienā" 31. maijā Latvijas Mākslas akadēmijas K2 un tiešsaistē.

Vairāki pasākumi būs veltīti dzejnieka Linarda Tauna simtgadei. Festivāla kulminācijas dzejkoncerts "Mūžīgais mākonis", kurā piedalīsies mūziķi Jānis Šipkēvics un Sniedze Prauliņa, aktieri Kaspars Znotiņš un Kaspars Aniņš, notiks 3. jūnijā plkst. 20.30 Zirgu ielas koncertzālē. Koncerta režisore Māra Ķimele stāsta: "Tauna dzeja ir tieša, nepastarpināta. Tā saviļņo un satrauc, stāsta par dvēseles nemieru un ilgām. Mēs, šī pasākuma veidotāji, vēlamies nosaukt šo vārdu, lai viņš kā ezers nokrīt no debesīm un atrod savu vietu starp mums, lai top dzīvs, kad lasām viņa dzeju. Sveicam tevi mājās, Linard Taun!"

28. maijā Tauna dzejas noskaņās notiks pikniks "Laulības ar pilsētu. Re:" Anniņmuižā, savukārt 3. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpusā literatūras pētnieku Kārļa Vērdiņa un Arta Ostupa vadībā norisināsies simpozijs "Taunam 100".

Festivāls pievērsīsies arī domubiedru kopienām Latvijas literatūrā – notiks Preiļu konceptuālistu un žurnāla "Strāva" pasākumi, Latvijas un slovēņu LGBT literātu sadraudzības lasījumi, kā arī kopienām veltīta diskusija.

Festivāla atklāšanu aicinām atzīmēt kopā ar horeogrāfi Kristīni Brīniņu kolektīvā dejas performancē "Vējainākā diena, kāda jebkad bijusi" 25. maijā laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kā arī grupu "Sigma" viņu jaunā albuma "OSTINĀCIJAS" prezentācijas koncertos 25. un 26. maijā Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpusā.

Plašāka informācija par festivālu atrodama interneta žurnālā "Punctum" un festivāla "Facebook" kontā.

"Punctum festivāla 2022" programma

Festivāla atklāšana

Dejas performance "Vējainākā diena, kāda jebkad bijusi"

25.05.22. 18.00. – 19.30. Laukums pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja

Horeogrāfes Kristīnes Brīniņas meistardarbnīca un kolektīva dejas performance "Vējainākā diena, kāda jebkad bijusi"

Grupas "Sigma" albuma "OSTINĀCIJAS" prezentācijas koncerts

25.05.22. 20.00. Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpuss

Diskusija par kopienām literatūrā

26.05.22. 18.00 – 19.30. Osiris TELPA un tiešsaistē

Vada literatūras pētniece Ilva Skulte, piedalās literāti Ieva Melgalve, Inga Gaile, Artūrs Punte.

Grupas "Sigma" albuma "OSTINĀCIJAS" prezentācijas koncerts

26.05.22. 20.00. Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpuss

Dzejas lasījumi "Pasaules kafejnīca"

27.05.22. 19.00. Sporta pils dārzi

Piedalās ukraiņu dzejnieces Katerina Kalitko, Ija Kiva un Halina Kruka, Mortens Langelanns no Norvēģijas, Norberts Lange no Vācijas un Lauris Veips no Latvijas, kā arī atdzejotāji Elvīra Bloma, Marians Rižijs, Ingmāra Balode, Dens Dimiņš un Kristaps Vecgrāvis. Darbosies mākslinieces Darjas Meļņikovas dzērienu kiosks.

Dzejas pikniks "Laulības ar pilsētu. Re:"

28.05.22. 14.00. Anniņmuiža

Linardam Taunam veltītajā dzejas piknikā savas interpretācijas par viņa darbiem lasīs Ilmārs Šlāpins, Lote Vilma Vītiņa, Marija Luīze Meļķe, Evelīna Andžāne, Roberts Vilsons, Kārlis Vērdiņš, Elvīra Bloma, Ligija Purinaša, Anna Belkovska, Emija Grigorjeva, Aivars Madris, Linda Gabarajeva un Marians Rižijs.

Prozas lasījumi "Pēkšņi es atrodos gājienā"

31.05.22. 19.00. Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpuss un tiešsaistē

Stāstus lasīs ukraiņu rakstnieces Viktorija Ameļina un Katerina Babkina, kā arī latviešu autores Kristīne Želve un Rasa Jansone. Pēc lasījumiem notiks diskusija par kopienas tēmu ar ukraiņu literātēm. Pasākuma vadītāja: žurnāliste Rita Ruduša.

Preiļu konceptuālistu "Miera sarunas"

1.06.22. 19.00. Žaņa Lipkes memoriāls

Pasākumā "Miera sarunas" Preiļu konceptuālistu grupa reflektēs par dehumanizāciju, kas ideoloģiskā kara apstākļos ietekmē valodas lietojumu un priekšstatus par mūsdienu pasauli.

LGBT literatūras vakars

02.06.22. 17.00 – 20.00. Raiņa un Aspazijas muzejs

17.00 Diskusija par LGBT literatūru Latvijā un Slovēnijā, vada kultūrteorētiķis Deniss Hanovs

18.00 – 20.00 Latvijas un Slovēnijas LGBT autoru lasījumos piedalās literāti Ilze Jansone, Katrīna Rudzīte, Ausma Perons, Elīna Kokareviča, Kārlis Vērdiņš no Latvijas un Suzana Tratnika, Vesna Lemaiča, Brane Mozetičs, Aljažs Koprivnikars no Slovēnijas, kā arī tulkotāja Māra Gredzena.

Simpozijs un diskusija "Taunam 100"

03.06.22. 17.00 Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpuss

Linardam Taunam veltītajā priekšlasījumu simpozijā piedalīsies literatūras pētnieki Anna Auziņa, Viesturs Vecgrāvis, Anna Žabicka, Krista Anna Belševica un citi. Vadītāji: Kārlis Vērdiņš un Artis Ostups.

Linarda Tauna simtgades koncerts "Mūžīgais mākonis"

3.06.22. 20.30. Zirgu ielas koncertzāle

Linarda Tauna dzeja skanēs mūziķu Jāņa Šipkēvica un Sniedzes Prauliņas izpildījumā, Tauna darbu un personības raksturu atklās aktieri Kaspars Znotiņš un Kaspars Aniņš. Koncerta režisore: Māra Ķimele, scenogrāfs: Andris Kaļiņins, gaismu māksliniece: Nikola Suhareva.

Literatūras žurnāla "Strāva" vasaras numura prezentācija

4.06.22. 19.00. Tallinas ielas kvartāls

Pasākumu vadīs žurnāla "Strāva" jaunākā numura galvenā redaktore Anna Auziņa, tajā uzstāsies žurnālā iekļauto tekstu autori.