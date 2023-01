Jaunā izdevumā bērnus aicina izpētīt grāmatu pasauli

Iznākusi Ineses Zanderes un Rūtas Briedes bilžu grāmata "Vai grāmatai ir knābis?". Grāmatiņa paredzēta pirmsskolas vecuma lasītājiem. Tā mudina vecākus un bērnus iepazīt bibliotēkas un izpētīt grāmatu pasauli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopā ar grāmatas galveno varoni pūčulēnu Elmāru, viņa draugiem un bibliotēkas Pūci mazie lasītāji uzzinās, pa kurām durvīm ieiet grāmatā, vai bildes prot stāstīt, vai grāmatās dzīvo skudras, un, protams, arī to, vai grāmatai ir knābis, vēsta grāmatas izdevēji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Autore Inese Zandere saka: "Grāmata ir ne tikai stāsts. Tā ir arī materiāls priekšmets, to var paņemt rokā, izpētīt, kā tā veidota, sajust ar visām maņām, ar to spēlēties, papildināt ar savu iztēli. Lasot jāpāršķir lapa pēc lapas, nesteidzoties jāizjūt laika plūdums, jāiemācās noturēt uzmanību. To visu mēs gribam atklāt un iemācīt bērniem."

"Grāmata var kļūt par draugu — vēl jo vairāk tāda, kurā var sastap tik daudz jaunu rotaļbiedru. Aiz dobuma grāmatā satiksi pūčulēnu Elmāru un viņa draugus, kuriem ne tikai patīk klausīties stāstus, kas dzīvo grāmatās, bet arī spēlēties ar tām: būvēt, šķirstīt un pieklauvēt," papildina grāmatas ilustratore Rūta Briede.

Grāmatiņas tapšanu iedvesmojusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība. "Vai grāmatai ir knābis?" tapusi īpaši lasīšanas programmai "Grāmatu starts" un turpmāk tiks iekļauta mazā lasītāja komplektā.

"Grāmatu starts" ir lasīšanas veicināšanas programma trīs līdz četrus gadus jauniem lasītājiem. Tā iepazīstina ar bibliotēkām un grāmatām, mudina lasīt, iedvesmo ģimenes kopā doties aizraujošā piedzīvojumā un atrast lasītprieku. Katrs programmas dalībnieks saņem mazā lasītāja komplektu – krāsainā mugursomiņā atrodama lasāmgrāmatiņa, mīļlietiņa un vecākiem domāta brošūra par lasīšanu. Visi komplekta elementi radīti īpaši šai programmai un atpazīstami ar tās simbolu – zinātkāro pūčulēnu. Tagad "Grāmatu startam" ir arī sava grāmatiņa. Programmu radījis LNB Bērnu literatūras centrs, to īsteno LNB Atbalsta biedrība un Latvijas bibliotēkas.

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone: "Ceru, ka Ineses Zanderes aprakstītie pūčulēna Elmāra piedzīvojumi ģimenēs rosinās sarunas par grāmatu tapšanu un ceļu pie lasītājiem, un Rūtas Briedes brīnišķīgās ilustrācijas mudinās pētīt, domāt un dzīvot līdzi stāstam. Latvijas bibliotēkām jau devīto gadu ir iespēja iesaistīties lasīšanas programmā "Grāmatu starts". Neatņemama "Grāmatu starta" sastāvdaļa ir mazā lasītāja komplekts – tas ne tikai apliecina piederību grāmatu draugu pasaulei, bet arī kalpo par mudinājumu mazajiem dalībniekiem lasīt un atgriezties bibliotēkā. Vairāku gadu garumā "Grāmatu starta" komplekts pilnveidojies, pateicoties māksliniecēm Indrai Sproģei un Rūtai Briedei. Ineses Zanderes un Rūtas Briedes kopīgi veidotais jaunums "Vai grāmatai ir knābis?" būs vērtīgs un skaists papildinājums mazā lasītajā komplektam."

"Vai grāmatai ir knābis?" var nopirkt LNB veikalā Draugu telpā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmajā stāvā vai eveikalā – eveikals.lnb.lv.