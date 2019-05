Klajā nākusi 'Lielā putnu grāmata'

Apgāda "Mansards" lielo grāmatu sērijā nākusi klajā "Lielo putnu grāmata", kurā Juvals Zommers (Yuval Zommer) ar ilustrācijām iepazīstina ar krāšņiem, vareniem un smieklīgiem putniem no visas pasaules. Latviešu lasītājiem par prieku grāmatā mājo arī baltā cielava – Latvijas nacionālais putns. Grāmatu tulkojusi Laura Romanovska.

"Lielā putnu grāmata" savus pirmos lasītājus iekaro vairākās valstīs vienlaikus, tostarp jau tradicionāli vieni no pirmajiem ir "lielo grāmatu sērijas" fani Latvijā. Līdz šim "Mansards" izdevis "Lielo sīkbūtņu grāmatu" un "Lielo ūdeņu grāmatu". Abi šie izdevumi saņēmuši vairākas balvas, tostarp abām grāmatām Zelta medaļu piešķīrušas mammas Lielbritānijā, bet skolotāji savu "The Teachers' Book Award 2018" pasnieguši "Lielajai ūdeņu grāmatai". "Lielo grāmatu sēriju", ko ilustrējis Juvals Zommers, bērni lasa visā pasaulē no 4 līdz 12 gadu vecumam, savukārt Latvijā tās iesaka mammas – grāmatu blogeres, iekļaujot bērnam vajadzīgo un mīļāko grāmatu sarakstos.

Jaunās grāmatas ievadā atklāsies dažādas putnu dzimtas kopīgā ģimenes kokā un padomi par to, kā jāuzvedas putnu vērotājam. Putnu eksperti sagatavojuši stāstu par gājputniem, nelidojošajiem putniem un citiem, bet ne tikai – daudz un aizraujošu faktu būs arī par putnu ligzdām, olām, knābjiem un ēšanu, par pilsētas putniem un spārnotajiem, kas var dzīvot dārzā. Grāmatas veidotāji lappusēs paslēpuši arī 15 olas, bet grāmatas izskaņā atklās putnu vārdnīcu un rādītāju, pēc kura putnus atrast krāšņajās lappusēs.