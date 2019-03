Klusuma vētra. Introvertie latvieši turpina plūkt laurus Londonas grāmatu tirgū

Turklāt ar neskaidrību par nākotni nākas saskarties jau šobrīd sarunās ar izdevējiem un sadarbības partneriem (tostarp arī ar pašu Londonas grāmatu tirgu, par kura vietas īri ir jāvienojas, kad būs beigušies Leipcigas un Boloņas grāmatu tirgi), jo nav zināms, vai uzsāktos projektus varēs turpināt un būs iespējams ķerties pie jauniem. "Es ceru, ka viss beigsies labi. Mēs cenšamies to risināt, mums ir kontakts ar Kultūras ministriju, bet viss ir atkarīgs no nākamā gada budžeta," rezumē Bodnarjuka-Mrazauskas.

Oh well! Te lieti iederas pērnā gada kampaņas introvertie T-krekli ar Osvalda Zebra tekstu "No one can ever believe in good news" vai Jāņa Joņeva "Stuff always happens to everyone else", tomēr ļoti gribas ticēt, ka beigās piepildīsies Noras Ikstenas "Life was waiting for my return".