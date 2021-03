Kosmosa iedvesma. Par Ingas Žoludes debiju bērnu literatūrā 'Pirmo reizi uz Zemes'

Iedvesmot lasītāju ir ļoti grūti. Īpaši, ja lasītājs, kuram grāmata domāta, visdrīzāk, ir neliela izmēra cilvēks, kam vēl nav uzglūnējušas raizes par pensijas otro līmeni, depresiju un kredītiem. Šis cilvēks, visticamāk, ir arī fiziski aktīvs. Taču ne tik aktīvs kopumā, lai iekļūtu verbāla mākslas darba važās, jo vārdi liek palikt mierā kādu laiku, tie liek izlikties lielam. Izlasītus vārdus ir grūti likt lietā, tas jau līdzinās darbam. Vēl pastāv stereotips, kuru balsta Latvijas un pasaules grāmatizdevēju novēroto pirkumu oficiālā un neoficiālā statistika: puikas lasa daudz mazāk par meitenēm. Droši vien tikpat maz lasa arī aktīvas meitenes un daudz lasa domīgi zēni, taču to grūtāk izmērīt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas ir iedvesma, un kas ir aktivitāte? Dažreiz latviešu rakstniekiem izdodas tās apvienot un patvert zem grāmatas vāka, jo Latvijā kopumā tiek izdotas diezgan kvalitatīvas un jaukas grāmatas bērniem. Latvijā izdevējs apdomā poligrāfisko un māksliniecisko pusi, ļoti daudz citus iedvesmo izdevniecības "Liels un mazs" dārgie (teiksim, kā ir) un skaistie izdevumi. Ir grūti iedomāties latviešu rakstnieku, kas negribētu izdot grāmatu bērniem apgādā "Liels un mazs", tāpēc, protams, tieši te ir notikusi "pieaugušo rakstnieces" Ingas Žoludes debija šajā žanrā.

"Pirmo reizi uz Zemes" skan simboliski kā debija ar ambīcijām turpināt. Un stāsts par zēnu no kosmosa, kas ierodas uz Zemes kopā ar Mā un Pā, pieņem (vai atved līdzi) sev personvārdu Jūlijs, izklausās pēc grandioza plāna, ko turpināt vēl un vēl. Jūlijs nav parasts zēns ne tikai savas citplanētiskās vai kosmiskās izcelsmes dēļ, bet arī tāpēc, ka iepazīst draudzību ar Zemes bērniem Hektoru un Krī, cenšoties saglabāt savu dabu. Viņš ir spiests iet skolā, kamēr vecāki veic pētījumus klusumā. Visa Jūlija ģimene izliekas par tipiskiem Zemes pilsoņiem, lai paveiktu kādu noslēpumainu misiju. Tikmēr zēns ierāda jaunajiem draugiem savu putekļu plantāciju zem gultas un lidojošos aparātus, kas domāti pētījumiem ārpus Zemes. Bet, kad Jūlijs skatās savus draugus sapņos (viņš ir spiests iet gulēt un apmeklēt skolu gluži kā parastie bērni), Hektors un Krī no rīta uz stundām ierodas nomocīti, jo visu nakti lidinājušies kosmosā. (Jāatzīmē, ka esmu no planētas Zeme un neesmu vairs bērns, tāpēc arī viss, ko domā un dara no kosmosa nākušais Jūlijs, var atšķirties no tā, ko uztvēra mans prāts.)

Sadursme starp Jūlija it kā zinātniski piekrauto prātu un Zemes bērnu vienkāršo naivumu ir dramatiska – kosmiskais zēns jūtas pārāks, atšķirība domāšanā un loģikā veido daudzas filozofiskas un komiskas detaļas. Rakstniece runā par to, ka vispār jau cilvēku valoda ir neloģiska un cilvēku rīcība dīvaina, skatoties atsvešinātām acīm. Autore šādā veidā ir atradusi atslēgu arī savai profesionālajai iedvesmai runāt jaunā tonalitātē par to, ko viņa skārusi jau savos romānos, – civilizācijas paradoksiem.