Latgaliešu prozas tekstu konkursā uzvarējusi Annele Slišāne

Literāro prozas tekstu konkursā "Latgolas prozys skaitejumi 2020" noskaidrota uzvarētāja — tekstilmāksliniece un rakstniece Annele Slišāne. Viņa lasīja īsstāstus "Tuoraga kule", "Ai tuoraga tortu gostūs" un "Vilcīnā" un piedalīsies starptautiskajā literatūras festivālā "Prozas lasījumi 2020", pirmo reizi festivāla autoru vidū būs arī labākais Latgales prozas autors, informē rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latgales reģiona autoru prozas tekstu konkurss šogad tika izsludināts pirmo reizi, to organizēja biedrība "LgSC". Darbu vērtēšana notika divās kārtās. Pirmajā kārtā žūrija aizklāti vērtēja visus iesūtītos tekstus, izvēloties labākos dalībai otrajā kārtā. Pandēmijas ierobežojumu dēļ otrā kārta nenotika klātienē, kā sākumā bija iecerēts, bet autori savus tekstus lasīja kameras priekšā Rēzeknē. Žūrija noskatījās tekstu lasījumus video un izvēlējās uzvarētāju.

Autori tika aicināti konkursā iesūtīt līdz šim nepublicētus tekstus latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā. Darbi tika vērtēti, izceļot ne teksta valodu, bet literārā teksta kvalitāti un piederību Latgales kultūrtelpai. Konkursa pieteikumus vērtēja literatūrzinātniece un Austrumlatvijas literārās akadēmijas vadītāja Maija Burima, rakstniece Laima Kota, dzejniece Anna Rancāne un literatūrzinātniece un dzejniece Iveta Ratinīka.

Rakstniece Laima Kota, rezumējot savu pieredzi, saka: "Itymus laikūs byut rakstnīkam — tur dūmuot vajag, lai kū tik napraktisku dareitu ai prīku! :) Vysim autorim — sirsneigs paļdis! Laseišana ci stuostu skaiteišana beja cīši interesnuo līta, nu tīsas prīceigi, ka ir jauni autori, kuri cer ai vuordu puormaineit pasauli."

Rakstniecei Annelei Slišānei nākamā gada sākumā iznāks prozas grāmata "Tuoraga stuosti". Konkursā atzinību guva autores iesniegtais īsstāstu cikls no šīs grāmatas manuskripta.

Slišānes iepriekšējā grāmata un tekstilmākslas projekts "100 deči Latvijai" bija dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā noaustie deči tika izstādīti daudzās vietās Latvijā un piesaistīja uzmanību ar dziļi personīgajā pieredzē sakņotiem aužot pierakstītiem stāstiem, kas apkopoti grāmatā. Tajā pašā gadā autore ieguva latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks" par tekstilmākslas un literatūras projektu "#100dečiLatvijai".

Jaunajā grāmatā "Tuoraga stuosti" apkopoti stāsti par biezpienu, reizē — par sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Autore saka: "Tuorags kuo metamorfoze. Stuosti par izaugšonu. Par cylvaka izaugšonu, izaugšonu caur vusuom suopiem un puorbaudejumīm. Par izaugšonu par cylvaku. Par sīvīti."

Konkursa organizatori biedrība "LgSC" apvieno cilvēkus, kam ir svarīgi saglabāt un attīstīt Latgales un latgalisko kultūrtelpu, latgaliešu valodu. Biedrība vienmēr ir centusies vispirms atbalstīt jaunos latgaliešu autorus un izdot kvalitatīvu literatūru, uzmanību pievēršot jauniešu auditorijai.

Šogad starptautiskais literārais festivāls "Prozas lasījumi 2020" notiek tiešsaistē, to organizē Latvijas Rakstnieku savienība. Laika gaitā "Prozas lasījumi" no neliela pasākuma Andreja Upīša dzimšanas dienas piemiņai izauguši vairāku dienu festivālā, kura programmā ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem piedalās dažādu paaudžu Latvijas un citu valstu rakstnieki.