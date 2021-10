Latviski izdota Ārnolda Lobela grāmata bērniem 'Vardes un Krupja piedzīvojumi'

Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" laiž klajā amerikāņu autora Ārnolda Lobela (Arnold Lobel, 1933-1987) stāstu krājumu "Vardes un Krupja piedzīvojumi". Krājumā apkopotas četras grāmatas, kas kļuvušas par amerikāņu bērnu literatūras klasiku.

Kā vēsta izdevēji, amerikāņu bērnu grāmatu rakstnieks un ilustrators Ārnolds Lobels savu nodarbošanos uzskatīja par labāko pasaulē un dēvēja sevi par sapņotāju. Viņa grāmatas sarakstītas vienkāršā, bērniem viegli uztveramā valodā, taču stāsta par svarīgām sajūtām, kas labi pazīstamas arī pieaugušajiem – vientulību, bailēm, draudzību, mīlestību. Divus draugus – Vardi un Krupi iemīļojuši vairāku paaudžu lasītāji. Varde ir aktīvs un dzīvespriecīgs piedzīvojumu meklētājs, Krupis – neuzņēmīgāks un neveiklāks, bet draudzībā viņi papildina viens otru un nespēj viens bez otra iztikt. Lobels sacījis, ka abus šos jaukos abiniekus viņš radījis, atspoguļojot pats savu raksturu un emocijas.

Draugi apciemo viens otru, lai dotos pastaigās dabā, pavasarī modina no ziemas miega, vasarā peldas upē, ēd cepumus un mācās plānot savu dienu, rakstot darāmo darbu sarakstu, taču katrā notikumā ietvertas universālas cilvēciskas īpašības, kuras autors atklāj ar sirsnīgu un empātisku humoru. Nedrošs par savu izskatu, Varde dodas peldēties peldkostīmā. Kārdinājums apēst visus cepumus noved draugus pie risinājuma tos izbarot putniem. Slinkumu celties no ziemas miega viņi asprātīgi apved ap stūri, nomainot sienas kalendārā mēnesi. Krupis, tikko pamodies, savā darāmo darbu sarakstā ieraksta "pamosties" un tūdaļ to izsvītro, kā paveiktu darbu. Savstarpējs atbalsts, laipnība un uzticēšanās caurvij katru piedzīvojumu.

Krājumā iekļautas četras grāmatas: "Varde un Krupis ir draugi", "Varde un Krupis kopā", "Varde un Krupis visu gadu" un "Dienas ar Vardi un Krupi".

Grāmatas "Vardes un Krupja piedzīvojumi" izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā "Kultūrelpa".