Lielbritānijā pērn ievērojami auguši grāmatu pārdošanas rādītāji

Lielbritānijā 2021. gadā ievērojami audzis pircēju pieprasījums pēc grāmatām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta "The Guardian", spītējot pandēmijas ierobežojumiem un mājsēdei, Lielbritānijā pērn pārdoti 212 miljoni grāmatu drukātā formātā. Kopumā tas ir labākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā, vēsta "Nielsen BookScan", kas apkopojis un izplatījis datus.

Kā vēsta britu medijs, īpaši iecienīti bijuši kriminālromāni, sci-fi un fantasy literatūra, kā arī romantiska rakstura darbi un grāmatas pašizaugsmei. Pieprasījums pēc daiļliteratūras audzis par 20% salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Lielbritānijā pārdotāko grāmatu topa pirmo vietu ieņēmusi Ričarda Osmana grāmata "The Thursday Murder Club" ("Slepkavību klubs ceturtdienās", latviski izdevusi "Zvaigzne ABC"). Pirmajā desmitniekā iekļuvusi arī Osmana jaunākā grāmata "Man Who Died Twice", kas ierindojas topa ceturtajā vietā. Otrajā vietā atrodama Čārlija Makesija grāmata "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" ("Puika, kurmis, lapsa un zirgs", latviski izdevusi "Zvaigzne ABC"), bet trešajā vietā atrodama Meta Heiga "Midnight Library" ("Pusnakts bibliotēka", latviski izdevusi "Zvaigzne ABC"). Lielbritānijas 2021. gada pirktāko grāmatu topā atrodama arī jaunākais izdevums, kurā apkopoti Ginesa rekordi.

"Kopumā dati rāda, ka pircēji meklē mierinājumu, smieklus, aizbēgšanu, kaut ko pazīstamu, iespējams, kopienas sajūtu," pauduši "Nielsen BookScan" pārstāvji, uzsverot, ka grāmatas atkal un atkal apliecina savu spēku un nozīmi.