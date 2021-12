Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs", tuvojoties gada noslēgumam, rīko lasījumus, kuros varēs tuvāk iepazīties ar šā gada izdevumiem. Lasījumi notiks tiešsaistē 19. decembrī pulksten 12. Tos varēs noskatīties izdevniecības "Liels un mazs" "Facebook" lapā.

Videolasījumos piedalīsies teātra trupas "Kvadrifrons" aktieri Ance Strazda, Klāvs Mellis un Reinis Boters, kuri kopā ar režisori Elīnu Lieljuksi sagatavojuši 18 īsus, asprātīgus un vizuāli saistošus grāmatu fragmentu videolasījumus, kurus var noskatīties kā gluži patstāvīgus priekšnesumus, vienlaikus gūstot ieskatu grāmatu saturā un stilā. Videolasījumu veidošanā piedalījusies arī māksliniece Ūna Laukmane. Fragmenti filmēti Fon Stricka villas telpās.

Lasījumos ietvertas dažādu žanru grāmatas gan mazākiem bērniem, gan pusaudžiem un jauniešiem.

"Ja šķiet, ka tālāk vairs nav kur, ka viss ir tik slikti, jāvelk svārsts uz otru pusi, lai tiktu pie līdzsvara. Laikam jau tādēļ šogad mūsu izdotās bērnu un jauniešu grāmatas padevušās tik spēcīgas, lai būtu kur pieķerties. Tās nav idilliskas, bet skaistas un godīgas, nebēg prom no grūtā, stājas tam pretī. Grāmatas to spēj. Un to spēj arī cilvēki kopā ar grāmatām," saka "Liels un mazs" galvenā redaktore, dzejniece Inese Zandere.

Izdevniecības "Liels un mazs" šī gada grāmatu plauktā ir 11 oriģināldarbi un septiņi tulkojumi.