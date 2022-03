'Liels un mazs' atzīta par labāko bērnu grāmatu izdevniecību Eiropā

Latvijas izdevniecība "Liels un mazs" pirmdien, 21. martā, Boloņas grāmatu tirgū (Bologna Children's Book Fair) saņēmusi balvu kā labākā bērnu grāmatu izdevniecība Eiropā, liecina izdevniecības "Facebook" profilā publicētā informācija.

Balvai "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs" ik gadu tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām – Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji. "Liels un mazs" jau vairākkārt - kopā piecas reizes - tikusi nominēta šai balvai, tomēr uzvaras lauri plūkti pirmoreiz.

Šogad "Liels un mazs" sacentās ar izdevniecību "Samokat" no Krievijas, divām izdevniecībām no Francijas - "Helium" un "Editions Thierry Magnier", kā arī izdevniecību "Wytwornia" no Polijas.

Starptautiskais Boloņas bērnu grāmatu tirgus ir pasaules nozīmīgākā bērnu grāmatniecības nozares tikšanās. Šogad tas notiek no 21. līdz 24. martam.

Bērnu un jauniešu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" dibināta 2004. gadā un šogad svinēs 18. pastāvēšanas gadadienu. Izdevniecības mērķis jau kopš pirmsākumiem bijis attīstīt un bagātināt Latvijas bērnu grāmatniecības nozari, radīt alternatīvu bērnu grāmatu piedāvājumā Latvijā gan grāmatu satura nozīmē, gan dizaina un poligrāfijas risinājumos.