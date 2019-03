Nacionālajā bibliotēkā notiks 'Lielie lasīšanas svētki'

Sestdien, 9. martā, no pulksten 12.00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisināsies ikgadējie "Lielie lasīšanas svētki" – LR Kultūras ministrijas finansētās lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018" noslēguma un apbalvošanas pasākums, kurā piedalīsies ap 700 žūrijas bibliotēku delegāti, proti, bērni, jaunieši un pieaugušie, kuri ierodas Rīgā no visiem Latvijas novadiem, portālu "Delfi" informē LNB pārstāvis Augusts Zilberts.

Svētki noritēs divās daļās: pulksten 12.00 sāksies pasākums mazajiem lasītājiem 5+ līdz 9+ vecuma grupā. Savukārt pulksten 13.30 svētki turpināsies svinīgā gaisotnē noskaidrojot laureātus 11+, 15+, kā arī Vecāku žūrijas grupā. Vienlaikus tiks sveikti aktīvākie vecāki – "Lasīšanas vēstneses" un "Tēvu kampaņas" loterijas izlozes uzvarētāji, kā arī apbalvoti aktīvākie bibliotekāri, kas ar izdomu un radošām idejām palīdz bērnus un jauniešus iesaistīt aktuālas literatūras lasīšanā, aicina dalīties savos iespaidos, lai visi varētu gūt lasītprieku.

"Jau 18 gadus, piesaistot valsts un vietējo pašvaldību, kā arī privātpersonu finansējumu, LNB Bērnu literatūras centrs kopā ar vairāk nekā 600 bibliotēku profesionāļiem cenšas nodrošināt kvalitatīvu grāmatu nokļūšanu līdz lasītājiem. Te Latvijai vēl daudz darāmā, jo skolu un mazo pagastu bibliotēku krājums tikpat kā nepapildinās ar jaunām, lasītprieku veicinošām grāmatām. Tas ir bērnu tiesību pārkāpums! (ANO Bērnu tiesību konvencija, 17.pants) Lasītprasmi un līdz ar to personības attīstību, izglītības iespējas sekmē daudzveidīgas, aktuālas literatūras pieejamība un rosinoši uzdevumi diskusijām par lasīto. Daudzu gadu laikā, piedāvājot bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem Latvijā un vairāk nekā 50 diasporas centros pasaulē iespēju iesaistīties visaptverošā lasīšanas kampaņā, mēs "audzējam" lasītājus nākotnei," stāsta LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

Programmas statistika liecina, ka 2018. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies 17198 lasītāji 630 bibliotēkās.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" aizvadītā gada kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas no vienpadsmit dažādām izdevniecībām. Tās ir: "Jāņa Rozes apgāds", "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Lietusdārzs", "Latvijas Mediji", "Pētergailis", "Madris", "Dienas Grāmata", "Prometejs", "BaibaBooks" un "Omnia mea". Atzītāko grāmatu autorus vēl tiek turēti noslēpumā, bet tūkstošos mērāms visaugstākais novērtējums gan novatoriskai oriģinālliteratūrai, gan emocionāli saistošiem tulkojumiem.

2018. gadā visaktīvāk strādājušas lasītāju žūrijas šādās Latvijas bibliotēkās:

Jaunmārupes pamatskolas bibliotēkā (vislielākais lasītāju skaits Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018 starp visām iesaistītajām bibliotēkām);

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā (enerģiska un daudzpusīga lasīšanas veicināšanas aktivitāšu izmantošana Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu piesaistīšanai);

Ogres Centrālajā bibliotēkā (iesaiste lasīšanā, cieši sadarbojoties ar visām pilsētas izglītības iestādēm un regulāra lasīšanas semināru, nodarbību organizēšana);

Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas bibliotēkā (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas pārdomāta un veiksmīga integrēšana mācību procesā);

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā (lasīšanas resursu un aktivitāšu efektīva izmantošana Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018).

2018. gada programmas dalībnieki latviešu diasporas centros, kas izceļas ar izdomas bagātiem pasākumiem un kur piedalās liels dalībnieku skaits:

Latviešu valodas un kultūras skola "Auseklis" Cīrihē/Bāzelē, kas saņem atzinību par literatūras vakaru organizēšanu un kopīgu lasīšanas tradīciju ģimenē veicināšanu;

Latviešu valodas un kultūras skola "Kodoliņš" Varšavā, kas saņem atzinību arī kā jaunākā un aktīvākā diasporas dalībniece lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija".

Piecas aktīvākās mātes, kuras godājam par "Lasīšanas vēstnesēm" – Lienīte Grieze no Kurzemes, Māra Kuksa no Zemgales, Inita Gailīte no Vidzemes, Inese Svelpe no Latgales un Anita Ozoliņa no Rīgas reģiona, saņems īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu. Savukārt tēvu iesaistīšanas kampaņas balvu fondā ir "Tallink" kruīza ceļojuma dāvanu karte maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga, izklaides parka "Avārijas brigāde" ģimenes biļetes, bērnu izklaides centra "Džungļu parks" ģimenes ieejas kartes, Rīgas Motormuzeja biļetes ģimenei, Rīgas Zooloģiskā dārza ģimenes ieejas karti un Latvijas Leļļu teātra ģimenes biļetes. Visas elektroniskā balsojuma anketas piedalās trīs "Tallink" ceļojumu dāvanu karšu izlozē.

Laimētāji tiks paziņoti 9. martā.