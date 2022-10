Nobela prēmija literatūrā piešķirta franču autorei Annijai Erno

Ikgadējā Nobela prēmija literatūrā piešķirta franču rakstniecei Annijai Erno, ceturtdien, 6. oktobrī, preses konferencē paziņoja Zviedrijas akadēmijas pārstāvji.

Annijas Erno (Annie Ernaux, 1940) darbi lielākoties ir autobiogrāfiski, fiksējot sievietes situāciju mūsdienu pasaulē. Latviešu valodā izdots viņas darbs "Sasalusī sieviete" ("Omnia mea", 2013) Intas Geiles tulkojumā.

Kā teikts Zviedrijas akadēmijas pamatojumā, Annijai Erno prēmija piešķirta par "par drosmi un nesaudzīgu tiešumu, ar kādu viņa atklāj cilvēka personiskās atmiņas avotus, atsvešinājumu un kolektīvos ierobežojumus". Savās grāmatās Erno konsekventi un no dažādiem skatpunktiem pēta dzīvi, ko iezīmē lielas dzimtes, valodu un šķiru atšķirības. Viņas ceļš uz rakstniecību bijis garš un pārbaudījumiem pilns.

Balva rakstniecei tiks pasniegta svinīgās vakariņās Stokholmā šī gada decembrī.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux "for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory." pic.twitter.com/D9yAvki1LL