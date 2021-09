Platforma "Latvian Literature" un Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja uzsāk sarunu ciklu "Mēs ar Juri …", kas veltīts dzejniekam Jurim Kronbergam, kam šogad būtu apritējuši 75 gadi.

Kā "Delfi" informē organizatori, cikla pirmā saruna "Mēs ar Juri bārā" norisināsies jau šo sestdien, 4. septembrī, pulksten 18.30 bārā "Aleponija".

Juris Kronbergs (1946–2020) bija dzejnieks, tulkotājs, atdzejotājs un plaša spektra kultūras personība – kā daudzi teica un joprojām teiktu, "tilts" starp Latviju un Zviedriju un otrādi. Kronberga atstātais literārais mantojums aptver 16 dzejoļu krājumus, piecas dzejas izlases un vairāk nekā 60 tulkojumu – gan no zviedru uz latviešu, gan no latviešu valodas (un ne tikai) uz zviedru valodu. Kronbergs tulkojis un atdzejojis Vizmas Belševicas, Aleksandra Čaka, Knuta Skujenieka, Ingas Ābeles, Noras Ikstenas un daudzu citu pazīstamu latviešu autoru darbus.

"Runā, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr viņu atceras. Taču Jura gadījumā tas skan pārāk… stīvi un jūtelīgi? Katrai sarunai un darbībai viņš pieskārās ar savu unikālo personību un humoru, un pat visnopietnākās lietas uzreiz ieguva kronberģiski jautru garu. Atdarināt to, protams, nav iespējams, bet sarunu ciklā "Mēs ar Juri …", ko varētu dēvēt arī par "Mēs (p)ar Juri …", tiksimies ar Jura Kronberga draugiem, kolēģiem, domubiedriem no dažādiem viņa dzīves posmiem, lai dalītos atmiņās un runātu par to, kādus nospiedumus Juris un viņa dzeja atstājusi katra dzīvē, un centīsimies to darīt mazliet nenopietni," norāda organizatori.

Pirmajā sarunā "Mēs ar Juri bārā" satiksies dzejnieks un ilggadējs Kronberga draugs, sadarbības partneris atdzejā – Guntars Godiņš, Kronberga dzejas bērniem izdevēja, dzejniece Inese Zandere, kā arī dzejnieks Jānis Elsbergs – Kronberga daudz tulkotās dzejnieces Vizmas Belševicas dēls. Pasākumu moderēs literatūrzinātniece un rakstniece Elīna Kokareviča.

Ieeja pasākumā, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, kopā ar personu apliecinošu dokumentu.