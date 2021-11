Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas laureātu kļuvis dzejnieks Ivars Šteinbergs par savu pirmo dzejas krājumu "Strops", ko klajā laidusi izdevniecība "Neputns". Laureātam prēmiju 1000 eiro apmērā piešķir Ādažu novada dome.

Literārās prēmijas ieguvēju tradicionāli paziņo 13. novembrī, Ojāra Vācieša dzimšanas dienā. Šogad uzvarētājs tika nosaukts īpašā videoierakstā, ko publiskoja Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību.

2021.gadā Vācieša literārajai prēmijai tika pieteikti 16 dzejoļu krājumi. Pretendentus varēja izvirzīt grāmatu apgādi, laikrakstu un žurnālu redakcijas, kultūras institūcijas, valsts un sabiedriskas organizācijas.

Iesniegtos darbus vērtēja žūrija šādā sastāvā: pašvaldības domes deputāte Daiga Mieriņa, Ādažu Vēstures un mākslas galerijas vadītāja Elita Pētersone, dzejnieks Aivars Krūkliņš, Ojāra Vācieša muzeja direktore Ieva Ķīse, Carnikavas pamatskolas pedagoģe Ilze Vāciete un 2020. gada Ojāra Vācieša literārās prēmijas ieguvējs 2020. gadā Jānis Hvoinskis.

"Labs dzejolis vienmēr būs tāds, kurā ielikta patiesība," saka 2021.gada Ojāra Vācieša literārās prēmijas ieguvējs Ivars Šteinbergs.

Iepriekšējā gada laureāts un viens no žūrijas locekļiem Jānis Hvoinskis atzīst, ka iesniegtos darbus lasījis vairākkārt: "Katru no 16 iesniegtajiem krājumiem lasīju divas reizes. Pārsteidzoši bija tas, kā mainījās domas par krājumiem, lasot tos otro reizi. Daži, kuri iesākumā likās interesanti, otrajā reizē neraisīja interesi, toties citi, otrreiz lasot, it kā atklājās jaunā veidā. Galvenais vērtēšanā bija nodalīt krājuma dzeju no autora personības, par pārsteigumu pašam, tas izdevās samērā viegli. Vēl bija jāspēj vērtēt viss krājums pilnībā, ne tikai atsevišķi labi dzejoļi. Vērtēju arī krājuma kompozīciju, vai tas veidoja kopuma noskaņu un kompozīciju, nevis tikai atsevišķus, kopā saliktus dzejoļus."

Ojāra Vācieša prēmijai iesniegtie dzejoļu krājumi:

• "Neputns": Amanda Aizpuriete "Pirms izvākšanās", Kārlis Vērdiņš "Gatavā dzeja", Ingmāra Balode "Dzejoļi pēc mūsu ēras", Ivars Šteinbergs "Strops", Ruta Štelmahere "Kalps", Inese Zandere "Mantojumi", Ieva Rupenheite "palaidiet sievieti", Edvards Kuks "Vadi", Arvis Viguls "Blusu cirks"

• "Pētergailis": Velta Kaltiņa "KODOLS"

• "Jāņa Rozes apgāds" : Dainis Deigelis "Pilsētā mirstošas saules ēnā" un Andris Ogriņš "Kā būtu ja tevis nebūtu epikūr".

• Biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība”: Laura Andersone "meitiņa skatās augšup"

• "Apgāds Mansards": Inga Gaile "NAKTS"

• "CYMUSS": Valentīns Lukaševičs "Pādi navā svāti"

• "Orbīta": Lauris Veips "Interesantās dienas”

Ojāra Vācieša prēmijas piešķiršana tika aizsākta 1984. gadā, gadu pēc dzejnieka nāves. Prēmijas ideju rosināja dzejnieka laikabiedri Imants Ziedonis, Jānis Peters un Ēriks Hānbergs, ar vēlmi - saglabāt dzejnieka piemiņu. Trijotne devās pie kolhoza "Ādaži" vadītāja Alberta Kaula, kurš ideju atbalstīja ar pienākuma apziņu, jo dzejnieka atdusas vieta atradās Ādažu teritorijā, Carnikavas Siguļu kapos. Sākotnēji prēmiju bija iecerēts pasniegt ik pēc pieciem gadiem Ojāra Vācieša dzimšanas dienā, 13. novembrī. Pirmie prēmiju ieguvēji tika nosaukti 1984., 1988. un 1993. gadā. Tolaik prēmijas pretendentu izvērtēšanai tika noteikti kritēriji: laikmeta problēmu pārliecinošs atspoguļojums dzejā, idejiski un mākslinieciski spilgta grāmata bērniem vai arī latviešu dzejas atdzejošana un popularizēšana citu tautu valodās.

2003. gadā Ādažu un Carnikavas pašvaldības Ojāra Vācieša literārās prēmijas tradīciju atjaunoja, prēmiju pasniedzot kopīgi, bet pēc 2011.gada tradīciju pārņēma Carnikavas novada dome. Ādažu novada domei, vienai no turīgākajām Latvijas vietējām varām, Finanšu ministrija noteica stingru finanšu stabilizācijas procesu un naudas prēmiju piešķirt vairs neatļāva.

Šo trīsdesmit septiņu gadu laikā prēmiju saņēmuši tautā iemīļoti dzejnieki Jānis Peters, Vitauts Ļudēns, Vizma Belševica, Māra Zālīte, Jānis Baltvilks, Juris Kronbergs, Imants Ziedonis, Leons Briedis, Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels, Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūveris, Imants Auziņš, Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete un daudzi citi.

Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršana šodien ir kļuvusi par stabilu un izcilu kultūras tradīciju novadā, pateicoties carnikaviešiem, kuri rūpējušies par dzejas balvas pasniegšanu un lolojuši šo tradīciju ilgu gadu garumā. Dzejai jābūt izzinošai un cilvēku pārveidojošai, neaprobežojoties vien ar to, kas ir, bet tiecoties arī uz to, kas vēl varētu būt.