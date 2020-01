‘Orbīta’ laiž klajā Elvīras Blomas dzejas krājumu ‘Izdzēstie attēli’

Mākslinieku apvienība “Orbīta” laidusi klajā dzejnieces Elvīras Blomas krājumu “Izdzēstie attēli”. Grāmatas atklāšana ar autores piedalīšanos notiks 6. februārī pulksten 19 grāmatnīcā-bārā “Bolderāja”, portālu “Delfi” informē “Orbītas” preses koordinatore Zane Volkinšteine.

Raksturojot Blomas dzeju, krājuma redaktors Arvis Viguls saka: “Kā lasītāju Elvīras Blomas dzejā mani īpaši uzrunā ievainojamas atklātības un tiešuma, pat skarbuma saspringtās attiecības, kā arī cikliskums struktūrā un domāšanā. Pēdējā dēļ krājumā galvenokārt pārstāvēti nevis atsevišķi kadri, bet attēlu/dzejoļu sērijas/cikli. Selfiju un portretu fonā – pavisam konkrēta un dzīva XXI gadsimta otrās desmitgades Rīga. (..) Autore sevi piesaka kā spēcīgu poētisko individualitāti ar savu īpašo balsi, kas pārsteidz ar savdabīgu maiguma un skarbuma sintēzi, kas dzejoļiem un to cikliem piešķir spraigumu un spriedzi. Elvīras Blomas dzeju atzinīgi novērtē arī citi kolēģi, uztverot viņu nevis kā iesācēju, bet gan kā jau nobriedušu balsi jaunākajā latviešu dzejā, kuras debijas krājums ir silti un nepacietīgi gaidīts notikums.”

Elvīra Bloma (1986) dzeju raksta kopš 2014. gada un ir publicējusies žurnālos “Latvju teksti”, “Domuzīme”, interneta žurnālos “Satori”, “Punctum”, kā arī citos literatūras medijos. Piedalījusies vairākās Satori vasaras nometnēs, ir viena no “Satori” grāmatžurnālu “Receptes” un “Debesis un elle” autorēm un atdzejotājām. Blomas dzeja tulkota angļu valodā un iekļauta Latvijas literatūras centra “Books to Fall for” dzejas brošūru sērijā. Elvīra Bloma ir arī projektu vadītāja un muzeja speciāliste, strādā Raiņa un Aspazijas muzejā Baznīcas ielā, darbojas “Punctum” festivāla projektā, sakārtojusi dzejas krājumus “Aspazija. Rainis. Reloaded” un “Monta Kroma. Re:”, bijusi arī literatūras pasākumu rīkotāja kultūrvietā „Hāgenskalna komūna” un viena no komūnas avīzes “Aspirīns” veidotājām. Elvīra Bloma atdzejo no angļu valodas, līdz šim atdzejoti ASV dzejnieku Nika Flinna, Amita Madžmudāra, Asjas Vadudas u.c. darbi. Piedalījusies platformas “Latvian Literature” rīkotajā atdzejas darbnīcā, kur atdzejojusi skotu dzejnieku Tesas Beringas, Semjuela Tonga, Patrika Eringtona un Rozannas Vatas dzeju.

Pati autore Elvīra Bloma, raksturojot savu grāmatu “Izdzēstie attēli”, izmanto salīdzinājumu: “Kad pienāk laiks tīrīt telefona atmiņu, tu vari būt patiesi pārsteigts par lielo muļķīgās, jocīgās un jau liekās informācijas apjomu, ko esi gan fotografējis un ievācis pats, gan saņēmis no citiem. Pārskatot šo nejaušību, neveiksmju un garlaicības galeriju, tu attopies, ka tā pasaka par tevi vairāk, nekā gribētos atzīt. Jo neveiksmes ir dārgas, garlaicība – nepieciešama, bet attēli, kas tapuši, nejauši nospiežot pogu pirksta neveiklības, koordinācijas trūkuma dēļ, – skaisti savā tukšumā vai pirksta sārtuma apzīmogotajā grīdas reljefa spīdumā. Bet šis asimetriskais, porainais, trauslais attēlu īpašnieks, selfiju subjekts, gluži mīļš savā īstumā un apjukumā. Jo apjukums esamības priekšā taču ir cilvēka dabiskais stāvoklis.”

Grāmata iznākusi grāmatu sērijā “Orbītas bibliotēka”, kurā tiek izdoti mūsdienu dzejnieku un prozaiķu darbi. Sērijas redaktors – Aleksandrs Zapoļs. Grāmatas dizaina autori: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. Atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds un “Arctic paper”.

Grāmata nopērkama grāmatnīcās “Globuss”, ”Jānis Roze”, “Bolderāja”, “Mr. Page”, kā arī galerijā “Istaba”.