Par godu Imanta Ziedoņa 'Kurzemītei' Kuldīgā atklās izstādi

Šogad, Imanta Ziedoņa grāmatas "Kurzemīte" piecdesmitgadē, Ziedoņa muzejs un "Kartupeļu lauka radio" izveidojuši izstādi un multimediāla formāta žurnālu. Sākot ar 2. oktobri Kuldīgas novada muzejā var iepazīties un piedzīvot ekspozīciju "Kur zeme tā", portālu "Delfi" informē Ziedoņa muzeja pārstāvji.

Izstāde "Kur zeme tā" sastāv no vairākām telpām, kuras konceptuāli vēsta, paskaidro un interpretē Imanta Ziedoņa idejas un viņam tuvās vērtības mūsdienās. Izstādes mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ne tikai ar Imanta Ziedoņa grāmatu "Kurzemīte", bet inovatīvā veidā prezentēt dažādas šajā grāmatā atrodamās idejas. Imants Ziedonis, apceļojot Kurzemi un apcerot ceļā pieredzēto, savā grāmatā raksta, ka viņu interesē Latvijas individualitātes, personības, savādnieki un dīvaiņi. Imants Ziedonis uzskatīja, ka tikai personība spēj izaudzināt otrā personību.

"Mūsu vēlme gan ar šo izstādi, gan "Radiožurnālu. Kur zeme tā" bija atgriezties pie tās zemes sajūtas, kura aprakstīta "Kurzemītē" un kura elpo vēl šodien. Gan Kolkasraga krastā, gan Kuldīgas laiskajā idillē, gan uz tikko apstrādāta tīruma, kuru apdzīvo putni un vēja dažādās melodijas. Ar katru nākamo ekspedīciju, kurā devāmies, iepriekš pieminētā izjūta sevi pieteica arvien spēcīgāk. Tā sevi artikulēja ne tikai dabas vasarīgajās norisēs, bet arī caur iepazīto kurzemnieku balsīm," stāsta izstādes tekstu autors Toms Treibergs.

Vienā no izstādes telpām būs apskatāmi jauno mākslinieku Elizabetes Klints, Ginta Rudzīša, Jāņa Holšteina-Upmaņa (Goran Gora), Sandras Strēles un Kintijas Avenas darbi, kuri tapuši iedvesmojoties no grāmatas "Kurzemīte". Grāmatā "Kurzemīte" Imants Ziedonis, apceļojot Kurzemi, paviesojies arī – Kazdangas lauksaimniecības tehnikuma rīkotajā "Kartupeļu ballē". Pateicoties Kazdangas muzejam, izstādē ikvienam apmeklētājam būs iespēja ielūkoties šajā notikumā. Atsevišķa vieta izstādē atvēlēta "Kartupeļu lauka radio" radītājam izdevumam "Radiožurnāls. Kur zeme tā". Tas ir multimediāls izdevums, kur paralēli tekstam un fotogrāfijām iespējams intervētos kurzemniekus saklausīt un saredzēt. Kurzemnieki intervēti un iemūžināti vairākās radio komandas ekspedīcijās visas vasaras garumā. Radiožurnāla varoņus iemūžinājuši fotogrāfe Elīna Kursīte un jaunā videomāksliniece Alise Līce. Mūziķis Goran Gora sakomponējis skaņdarbu no Kurzemē sastopamajām skaņām.

Izstāde apskatāma Kuldīgas novada muzejā (Pils iela 5, Kuldīga) no 2. oktobra līdz 22. novembrim, katru dienu no trešdienas līdz svētdienai no pulksten 10.00 līdz 18.00, otrdienās no pulksten 12.00 līdz 18.00.