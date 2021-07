Piedzīvot valodu. Recenzija par Ievas Rupenheites krājumu 'palaidiet sievieti'

Ieva Rupenheite, šķiet, pieskaitāma tiem dzejniekiem, kuri visu mūžu raksta vienu grāmatu. Nosaukumi mainās – "vajadzīgo pasvītrot" (2001), "melnas krelles" (2007), "nepāriet" (2014) un jaunākais "palaidiet sievieti" (2021) –, taču poētika un forma saglabājas.

Rupenheites gadījumā šis aspekts nebūt nenozīmē izdomas trūkumu. Lai gan dzejoļi no krājuma uz krājumu lielākoties ir īsi un bez pieturzīmēm, lai gan dzejniece būtiski nelauž savu stilu, viņas asredzīgais skatījums uz realitāti un valodas plastika katru darbu padara par īpašu mākslas notikumu. Rupenheites teksti iemieso principu "mazāk ir vairāk", vēršot lasītāja uzmanību uz tiem gaistošajiem dzīves momentiem, kas bez dzejas ir grūti pamanāmi. Tie atrodas kaut kur starp iztēli un īstenību, starp sirdi un prātu un nedod miera, līdz tiek izteikti konkrētos un taustāmos tēlos. Šādi Rupenheites teksti paliek uzticīgi svarīgam dzejas ideālam – būdami īsi un iztiekot bez pieturzīmēm, tie mums demonstrē valodu tīrā veidā.

Tāpat kā iepriekšējos veikumos, tā arī jaunajā grāmatā "palaidiet sievieti" dominē koncentrēšanās uz detaļu – tā vienmēr ir ņemta no ikdienas dzīves un, lai gan savu sākotnējo kontekstu nekad pilnībā nezaudē, proti, nekļūst nereāla, ar to kaut kas tomēr notiek. Bet kas? Šeit varētu noderēt salīdzinājums ar kolāžas tehniku. Šī modernisma un postmodernisma mākslā populārā forma ļauj savienot detaļas, kuru saistība nav pašsaprotama. Pateicoties nonākšanai neparastā kombinācijā, katra kolāžas detaļa iegūst jaunu asociāciju. Tā, piemēram, Rupenheite ar strauju pārvirzi no viena elementa uz otru savieno mušas un slidas: "mušas sparīgi lido / kas viņām ziema / nopirksim sudraba slidas" (39. lpp.). Vai vēl radikālāka tēlu montāža: "plāna lapsa uzlūko kaiju / tālu kā kolhoza izkārtni" (25. lpp.). Dzejniece paliek ikdienas robežās, vienlaikus to atsvešinot tiktāl, lai no dzīves sanāktu interesanta literatūra.

Rupenheites oriģinālais skatījums uz taustāmo realitāti iet roku rokā ar sekošanu laika plūdumam. Kopā šīs metodes veido to, ko varētu nosaukt par viņas dzejas dokumentalitāti. Atsevišķi dzejoļi sākas ar konkrētu laiku un vietu: "augusta beigas / cepu pankūkas" (44. lpp.); "augusts / tu viņu pazīsti / uzgrūžas vasaras pilnajā trolejbusā" (49. lpp.); "braucu autobusā un lasu bukovski" (51. lpp.). Vai arī piesaka pazīstamas ķermeņa darbības: "mīlēties tā lai nesadzird mušas" (85. lpp.); "iztīrīt zobus un taisīties prom" (87. lpp.). Daudzi dzejoļi atgādina ātrus dienasgrāmatas ierakstus un nereti noslēdzas ar detaļu, kas nepāraug teksta prozaisko sākumu. Rupenheites gadījumā šī iezīme palīdz radīt ticamības un autores klātbūtnes efektu. To rada arī fakts, ka absolūtais vairākums dzejoļu sarakstīti tieši tagadnes formā.