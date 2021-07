'Punctum' festivāls šogad būs veltīts Regīnai Ezerai

Augustā notiks literatūras interneta žurnāla "Punctum" rīkotais festivāls, kas šogad būs veltīts prozas klasiķei Regīnai Ezerai, kurai pērn apritētu 90 gadi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārcelto pasākumu laikā "Punctum" festivāls noritēs ar saukli "Visticamāk, ka ne", aizņemoties to no Ezeras grāmatas nosaukuma. Festivāla programmā no 17. līdz 27. augustam notiks Latvijas un ārvalstu literātu lasījumi, performances un koncerti, kā arī lekcijas un diskusijas.

"Punctum" festivāls pievērsīsies Ezeras prozā būtiskām tēmām – varmācībai, traumai, šaubām un nedrošībai. Rakstnieces darbos skaudri iezīmējas pāridarījumu un traumu ēnas vairāku paaudžu garumā. Piemēram, romānā "Varmācība" viņa raksta: "Kamēr pastāv "tiesības nogalināt" tāpēc, ka esmu radības kronis, tāpēc, ka esmu baltais, tāpēc, ka man ir pareizākas formas galvaskauss, tāpēc, ka es esmu tas, kas es esmu, tāpēc, ka piederu pie lielākas tautas, tāpēc, ka varu to darīt nesodīti, tāpēc, ka man ir ierocis, baidīsimies par saviem bērniem."

Pasākumu programmā lekciju sniegs ievērojamais atmiņu pētnieks Aleksandrs Etkinds, literatūras lasījumos piedalīsies autori autori no Latvijas, Itālijas, ASV, Zviedrijas, Igaunijas un Dānijas, kā arī mūziķi Vladislavs Nastavševs, Sniedze Prauliņa, grupa "Ezeri", performances veidos mākslinieces Signe Valtiņa, Anna Salmane, Agnese Krivade un citi. Festivālā notiks arī literāras aktivitātes bērniem, tās veidos rakstniece Santa Remere ar māksliniecēm Elīnu Brasliņu un Viviannu Mariu Staņislavsku.

Šogad "Punctum" festivāls notiks dažādās Rīgas vietās – galvenokārt, ārpus centra, tāpēc aicinām sekot programmai, kas tiks izziņota jūlija beigās.

Festivāla laikā būs iegādājama grāmata "Regīna Ezera. Re", kurā savas interpretācijas par Regīnas Ezeras prozu snieguši virkne mūsdienu Latvijas autoru. Stāstu krājuma redaktore – Ieva Melgalve, projekta vadītāja – Elvīra Bloma, grāmatas un festivāla dizainers – Aleksejs Muraško.