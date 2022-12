Sākas ikgadējais literatūras festivāls 'Prozas lasījumi'

No 5. līdz 11. decembrim Rīgas kultūrvietās, bibliotēkās, kafejnīcās un bāros norisināsies starptautiskā literatūras festivāla "Prozas lasījumi 2022" pasākumi, kurus bez maksas aicina apmeklēt ikvienu interesentu. Šogad festivāla caurviju tēma ir aktuālais patvertnes, patvēruma un slēptuves jautājums.

Jau tradicionāli decembris Latvijas kultūras dzīvē saistās ar "Prozas lasījumiem", kas no neliela Andreja Upīša dzimšanas dienai veltīta lasījumu vakara pārtapis literatūras festivālā, kas nedēļas garumā piedāvā apmeklēt pasākumus, kuros ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki, kā arī viesautori no ārzemēm. Šogad festivālā piedalīsies vairāk nekā 50 autori 13 pasākumos.

Festivālu iesildīs pasākums Ogres Centrālajā bibliotēkā 3. decembrī ar Ingas Ābeles, Arno Jundzes, Ērika Vilsona un Lauras Vinogradovas lasījumiem, savukārt 5. decembrī M/Darbnīcā gaidāms oficiālais festivāla atklāšanas pasākums ar Janas Egles, Ingas Gailes, Kristīnes Ilziņas, Daces Rukšānes, Andra Zeibota un Lauras Vinogradovas lasījumiem, pasākumu vadīs Ivars Šteinbergs, muzicēs Keitija Bārbale.

6. decembrī Andreja Upīša memoriālajā muzejā stāstus lasīs konkursa "Patvertne, patversme, slēptuve" laureāti - Džena Andersone, Baiba Baikovska, Debora Pāvila, Ivars Šteinbergs un Dace Vīgante.

7. decembra vakarā sadarbībā ar Rakstniecības, mūzikas un teātra muzeju "Tintnīcā" notiks lasījumi, kas veltīti vienam no izcilākajiem latviešu prozaiķiem Zigmundam Skujiņam, kurš šogad devās mūžībā. Pasākumu vadīs literatūrzinātnieks Jānis Oga, savukārt, saspēlējoties ar Skujiņa personību un daiļradi, stāstus lasīs Guntis Berelis, Arno Jundze, Ilmārs Šlāpins un Kristīne Želve.

8. decembrī Žaņa Lipkes memoriālā būs iespēja iepazīt divus jaunus prozaiķus - Darju Kalašņikovu (Ukraina) un Sjarheju Šamatuļski (Baltkrievija) (gan oriģinālvalodā, gan viņu darbu tulkojumus), notiks arī saruna par karu, patvērumu un literatūras lomu mūsdienu politiskajā situācijā, kuru moderēs Ilmārs Šlāpins.

9. decembra vakarā būs izvēles iespējas - M/Darbnīcā notiks Ingas Žoludes vadītās rakstniecības meistardarbnīcas "Manas grāmatas stāsts" dalībnieku lasījumi ar muzikāliem priekšnesumiem Māras Upmanes-Holšteines un Melisas Deboras Kaškuras izpildījumā, savukārt Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks igauņu izcilās prozaiķes Lēlo Tungalas autorvakars, kuru vadīs tulkotājs Guntars Godiņš.

10. decembra rītā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks lasījumi bērniem, kuros savus jaunākos darbus prezentēs Luīze Pastore, Dzintars Tilaks, Iveta Troalika, Agnese Vanaga, Inese Zandere, savukārt pēcpusdienā Valodu mājā notiks laikmetīgās prozas lasījumi "AIZLIEKTS", kuri tiek organizēti sadarbībā ar PEN Latvija, bet bārā "Aleponija" būs klausāmi jauno autoru lasījumi - "Aicinājums" un "Literārās akadēmijas" studentu aktuālākie darbi.

Noslēdzošajā pasākuma dienā - 11. decembrī no rīta norisināsies tradicionālie prozas brokastu lasījumi "Andalūzijas sunī", pasākumu vadīs Svens Kuzmins, stāstus prezentēs Andris Akmentiņš, Aivars Eipurs, Sabīne Košeļeva, Uldis Rudaks, Daina Tabūna, muzikālo baudījumu nodrošinās Jēkabs Nīmanis. Vakarā bārā "1983" gaidāms noslēguma pasākums, kurā stāstus lasīs Inga Ābele, Ilze Jansone, Svens Kuzmins, Rvīns Varde, Latgales un Kurzemes prozas lasījumu laureāti, kā arī tiks apbalvoti lasījumu uzvarētāji, svētku noskaņojumu uzturēs pasākuma vadītājs un DJ Henriks Eliass Zēgners.

Ar pilnu festivāla programmu iespējams iepazīties festivāla mājaslapā. Festivāla aktualitātēm iespējams sekot līdzi arī sociālo tīklu kontos "Facebook" un "Twitter". Starptautisko literatūras festivālu "Prozas lasījumi" organizē Latvijas Rakstnieku savienība.