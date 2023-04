Upīša muzejā notiks saruna 'Smieties vai raudāt? Teksti par sievieti un sievietes radīti teksti'

Andreja Upīša memoriālais muzejs turpina ciklu "Intīmas sarunas par literatūru", kurā no marta līdz jūnijam vairāki ar rakstniecības nozari saistīti profesionāļi sarunājas par dažādām tēmām, kas saistītas ar intimitāti dzīvē un literatūrā, "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

17. aprīlī plkst. 18.00 Andreja Upīša muzejā (Rīgā, Brīvības ielā 38-4) gaidāma cikla otrā saruna, kurā rakstnieces Lelde Jauja un Agnese Zarāne diskutēs par sievietes kā rakstnieces lomu mūsdienās un par sieviešu tēliem savos un citu rakstnieču darbos.

"Sieviete vienmēr ir bijis pretrunīgs lielums; ekonomiski, politiski, sadzīviski un poētiski. Tiek lauzti šķēpi par to, kas tad ir tās pareizās un skaistās," sarunas tēmu izvēli skaidro viena no cikla rīkotājām Krista Anna Belševica. "Protams, šīs tēmas atspoguļojas arī literatūrā. Kā rakstniecei, kas pati ir sieviete, tikt ar to visu galā? Tas ir ļoti labs jautājums. Jautājums, par kuru šķietami jau ir pateikts tik daudz, bet reizē tik maz."

Andreja Upīša memoriālā muzeja vecākais speciālists Arnis Koroševskis raksturo sieviešu tēlu atveidi Upīša literārajos darbos: "Vairākos rakstnieka romānos tieši sieviešu tēli ir spēcīgāki, savos ideālos pārāki un nesatricināmāki par pārējiem – sākot ar Ainu Zvaigzni romānā "Zelts", beidzot ar Ošu Annu romānā "Zaļā zeme". Arī Žannas d'Arkas detalizētā un pamatīgā izpēte un psiholoģiskā drāma ir izcils piemērs. Toties literatūras vēsturē Upīts bieži vien centās atsevišķi izdalīt tā saucamo "sieviešu literatūru" – jēdzienu, kas mūsdienu kontekstā droši vien būtu skandalozs."

Arī pasākuma formāts izvēlēts atbilstošs – šoreiz diskusiju galvenokārt vadīs paši dalībnieki, viens otru uzrunājot, iztaujājot un uzdodot gana intīmus un provokatīvus jautājumus.

Šī ir "Intīmas sarunas par literatūru" otrā saruna no četrām. Katra saruna iezīmē ļoti specifisku, bet aktuālu ar radošo intimitāti saistītu jautājumu loku.