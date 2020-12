Veltai Sniķerei Londonā pasniegts Valsts prezidenta Cildinājuma raksts

Šā gada 10. decembrī Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē Ivita Burmistre pasniedza Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu izcilajai latviešu dzejniecei Veltai Sniķerei, augsti novērtējot viņas mūža ieguldījumu latviešu literatūrā un sveicot viņu 25. decembrī gaidāmajā 100 gadu jubilejā, portālu "Delfi" informēja Prezidenta kancelejas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Savu gadsimtu Jūs esat piepildījusi ar garīgu gudrību, ar mīlestību pret savu tautu un zemi. Tas kalpo par iedvesmu un paraugu citiem. Dziļā pateicībā par Jūsu dāsno, spilgto un nozīmīgo devumu latviešu kultūrai un Latvijas valstij sveicu Jūs lielajā dzīves jubilejā!" cildinājuma rakstā uzsver Valsts prezidents Egils Levits.

Dzejniece, atdzejotāja un jogas skolotāja Velta Sniķere dzimusi 1920. gada 25. decembrī, uzaugusi neatkarīgajā Latvijā, Otrā pasaules kara laikā izceļojusi un dzīvo Londonā. Studējusi filozofiju un vēsturi Latvijas Universitātē un salīdzinošās reliģijas King's College Londonā. Bijusi Rama Gopala indiešu dejas trupas dalībniece. Aktīvi darbojusies Starptautiskajā PEN klubā (joprojām vada Trimdas PEN kluba Londonas nodaļu) un Britu līgā Eiropas brīvībai (British League of European Freedom). Viena no organizācijas British Wheel of Yoga dibinātājām.

Dzejniece 2004. gadā saņēmusi PBLA Kultūras fonda balvu, 2007. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. 2019. gadā saņēmusi Latvijas Literatūras Mūža balvu, un šoruden viņai piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā un iedzīvināšanā latviešu trimdas sabiedrībā un izcilu sniegumu Latvijas literatūrā.

Veltas Sniķeres dzeja publicēta kopkrājumā "Trīs autori" (1950, kopā ar Ojāru Jēgenu un Dzintaru Sodumu), krājumos "Nemitas minamais" (1961), "Piesaukšana" (1967), Latvijā izdotajās grāmatās "Lietu mutes" (1991), "Pietuvoties vārdiem" (2003, klausāmgrāmata 2009) un "Pieredze" (2010). Angļu valodā atdzejojusi Andreja Eglīša, Zinaīdas Lazdas, Vizmas Belševicas un citu autoru darbus. 2009. gadā iznākusi Veltas Sniķeres atmiņu grāmata "Savādībiņas". 2019. gadā izdotas Veltas Sniķeres angliski atdzejotās "Dainas" un angļu valodā rakstītās dzejas izlase "Husks" (pirmizdevums 1999. gadā).