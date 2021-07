AB dambī atklās vērienīgu skaņu mākslas instalāciju 'Sirēnu sala'

No otrdienas, 20. jūlija, mākslinieka Andra Indāna veidotais papildinātās realitātes skaņdarbs "Sirēnu Sala" līdz pat gada beigām AB dambi pārvērtīs par neredzamu un skaņas piepildītu koncertzāli. Instalācija, veidota no 135 virtuāliem "skaņas mākoņiem", ar mobilās lietotnes palīdzību ikvienam ļaus pārvietoties skaņdarbā un veidot unikālu kompozīcijas attīstības scenāriju.

"Sirēnu Sala" ir interaktīva, ar lokatīvo mediju tehnoloģijām realizēts skaņas mākslas instalācija, kura, izmantojot īpaši veidotu mobilo lietotni, ļaus nodoties audiāliem jaunatklājumiem jebkurā diennakts laikā. Instalāciju veido 135 virtuāli "skaņas mākoņi" ar dažādiem rādiusiem, kuri savstarpēji pārklājas un ir telpiski organizēti kopīgā skaņdarbā. Katrā skaņas mākonī atrodas atsevišķs skaņas elements, kas aktivizējas, klausītajam sasniedzot tā darbības ģeogrāfiskās koordinātas (GPS).

Šī skaņas instalācija ir kā "Sirēnu Ansamblis", kura atsevišķās balsis klausītājs var samiksēt, tām pietuvojoties vai attālinoties. Burtiski pārvietojoties starp šiem mākoņiem, katra mobilās lietotnes lietotāja maršruts veidos unikālu kompozīcijas attīstības scenāriju, vienlaikus kļūstot gan par skaņu mākslas instalācijas klausītāju, gan jaunas kompozīcijas līdzautoru.

Instalācijas pamatā esošais audio materiāls, kas šogad ierakstīts ar Latvijas sintezatoru ražotāja "Erica Synths" modulāro sintezatoru "Black System III", atspoguļo pandēmijas laika transformatīvās sajūtas, kad dzirdamu un nedzirdamu sirēnu pavadījumā, trauksmes stāvoklis bija konstanta parādība. Sirēnu tēls ir ne tikai kā burtiska atsauce uz brīdinājuma un trauksmes signālu ierīcēm, bet tēlaini atsaucas arī uz Homēra "Odisejā" aprakstītajām mitoloģiskajām sirēnām, kuras ar savām skaistajām balsīm vilināja ceļotājus nāvē.

Skaņdarba "Sirēnu Sala" autors, Andris Indāns, ar mūziku un skaņu eksperimentiem nodarbojas kopš 80. gadu beigām, viņa pazīstamākais elektroniskās mūzikas projekts ir "Gas Of Latvia" un viņš darbojies arī grupās "First Latvians On Mars", "Antarktīda", "Kartāga" u.c. Indāns ir mūzikas autors vairākām teātra izrādēm, filmām, video mākslas projektiem, performancēm, skaņas instalācijām. Šī nav pirmā reize, kad Indāns pievērsies Sirēnu Salas tēmai – 1996. gadā grupa "Kartāga" ar šādu nosaukumu izdevusi arī kaseti.

Svinīgā instalācijas atklāšana notiks 20. jūlijā plkst. 19:00, kuru plkst. 19:30 papildinās īpaša tūre kopā ar mākslinieku Andri Indānu.