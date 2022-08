Akcijai 'Gaismas krasts' pieteikušies dalībnieki no viena līdz 80 gadu vecumam

Nākamās nedēļas izskaņā, 3. septembrī, norisināsies līdz šim nebijusi lielakcija "Gaismas krasts", kad sākot no Ragaciema jūras krastu daudzu kilometru garumā izdejos kā dejotāji ar pieredzi, tā arī vienkārši iedzīvotāji vairākās paaudzēs. Akcijai ir pieteikušies dalībnieki no visas Latvijas, vecākajam dalībniekam ir 80 gadi, bet jaunākajai tikai gadiņš, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Akcijas laikā daudzi simti iedzīvotāju kopīgi izdejos vienu, akcijai īpaši radītu deju. Tās mūzikas autors ir komponists Rihards Zaļupe, bet horeogrāfiju radījuši Liene Grava un Ģirts Bisenieks. Akcijas idejas autore Inese Lukaševska stāsta, ka viss sāksies ar kopmēģinājumu, bet pašā saulrietā visi dalībnieki tiks izretināti daudzu kilometru garumā simboliski veidojot gaismas ceļu.

"Pateikt, ka projekta tapšana ir bijusi izaicinājumiem pilna, ir nepateikt neko. Īpaši, ja projekts ir ar nulles budžetu un viss ir jāpanāk pateicoties pārliecībai, citus aizraujot ar akcijas ideju. Ja es būtu zinājusi, cik daudz šķēršļu būs, iespējams, nebūtu uzdrošinājusies to paveikt, taču man ir milzīgs gandarījums, ka pie šīm grūtībām neapstājos un ka ir izdevies apkārt sev pulcēt tik daudz līdzīgi domājošos.

Foto: Publicitātes foto

Jo to, kāda enerģētika veidojas, ja pasākums ir radīts pilnīgi bez līdzekļiem, katram pieliekot savu darbu, pūles, laiku un degsmi, saprotot, ka ir kas svarīgāks par mums, ne ar ko nevar salīdzināt. Jo šis projekts ir par mums, par mūsu nākotni, par zemi, par bērniem un par to, lai justu prieku no iespējas sevi saukt par latvieti," stāsta producente Inese Lukaševska.

Akcijas nosaukums "Gaismas krasts" ir veidots, lai izceltu pasākuma idejisko kodolu. Dalībnieki izdejojot īpaši akcijai veidotu horeogrāfiju dejas laikā iedegs gaismu, kā cerības simbolu rītdienai. Pasākuma mērķis ir apvienot paaudzes, neatkarīgi no vecuma, dzīves vietas vai dejotprasmes. Vienlaikus veicinot Latvijas iedzīvotāju piederības sajūtu ne tikai dejai, kā mākslas žanram, bet arī valstij, atdzīvinot un veicinot šobrīd mūsos dusošo patriotismu, uzsver organizatori.

Dalība akcijā ir bez maksas, bet reģistrācija ir obligāta pasākuma mājaslapā.

Akcijas tapšanā ir iesaistījušies Latvijā un pasaulē atzīti mākslinieki, kā arī šim notikumam par godu ir radīts īpašs skaņdarbs, akcijas himna, kuras autori ir komponists Rihards Zaļupe, mūzikas producents Kaspars Ansons un teksta autore Sondra Zaļupe. Skaņdarba ieskaņošanā apvienojušies tādi Latvijā iemīļoti mūziķi kā Intars Busulis, Kato, Kaspars Bārbals, koris "Maska" ar diriģentu Jāni Ozolu un daudzi citi. Savukārt horeogrāfiju radījusi Liene Grava un Ģirts Bisenieks. Pasākuma idejas autore, producente Inese Lukaševska skaidro, ka šī ļoti neordinārā ideja ir ļoti ilgi lolota, taču iespējami tiks veidota katru gadu nākotnē jau aicinot akcijai pievienoties arī pārējās pie Baltijas jūras mītošās valstis.