Akurātera muzejā būs ārstam un rakstniekam Jānim Liepiņam veltīts atceres vakars

Sestdien, 22. oktobrī, pulksten 18 Jāņa Akuratera muzejā notiks ārstam, rakstniekam un dramaturgam Jānim Liepiņam veltīts atceres vakaru "Tas gaišums, ap ko zeme griežas".

Pasākumā aktieru Zanes Jančevskas, Lidijas Pupures un Ģirta Jakovļeva izpildījumā skanēs Jāņa Liepiņa dzejas un prozas teksti, savukārt mūziku spēlēs Jēkabs Jančevskis, Imants Zemzaris un Ventis Zilberts, vēsta Memoriālo muzeju apvienības pārstāvji.

Ārsts, rakstnieks, publicists Jānis Liepiņš (1930–2022) ir teicis: "Mazāk ēst un daudz klausīties mūziku! Tad būs mundrs prāts. To, ko esi sācis mātes virtuvē ēst, to vajag ēst līdz mūža galam, bet ar katru gadu par vienu kartupeļa šķēli mazāk, par vienu maizes šķēli mazāk, un tā beigās pārtikt tikai no mūzikas vien". Par to visu mūžu bija pārliecināts viedais, daudzpusīgais Jānis Liepiņš.

Līdzās stāstu, tēlojumu, dzejas, eseju un populārzinātniskām grāmatām, Jānis Liepiņš rakstījis arī dramaturģiskas spēlēs, tāpēc dēvējams arī par Jāņa Akuratera muzeja dramaturgu. "Nemaldīšos apgalvot, ka vēl viena Jāņa Liepiņa kaislība bija muzeji. Bieži jo bieži rakstnieks iegriezās arī Jāņa Akuratera mājā. Vienmēr rakstnieka portfelī bija kaut kas jauns, topošs vai jau gatavs darbs, ko viņš laipni atrādīja. Tā veidojās abpusēja sadarbība daudzu gadu garumā, jo Jāņa Liepiņa ludziņas – spēles ( kā viņš pats tās dēvēja), literāri dramatiski scenāriji bija kā tāds neredzamais tilts, kas tuvina laikmetus, konkrētas personības un notikumus. Varētu teikt – Jāņa Liepiņa teātris, kas ātri kļuva apmeklētāju iemīļots. Bez tam, tas parādīja veidu, kā muzejā runāt ar apmeklētājiem, lai vēstures fakti un personāži saistoši uzrunātu mūsdienu cilvēkus," stāsta muzeja speciāliste Ruta Cimdiņa.

Jāņa Akuratera muzejā pirmizrādi piedzīvojuši deviņas šādas dramatiskas spēles, piemēram, "Dīvainais dīvāns" (2006), kas vēstīja par J. V. Gēti, viņa sievu Kristiānu un Mariannu Villemeri, Muzeju nakts spēle "Stepa nams jeb dejas pie Zaļās jumpravas" (2013), "Cīniņi ar nelabo" – stāsts par Jāņa Akuratera znota Friča Oša likteni.

Jāņa Akurātera muzejs atrodas Ojāra Vācieša iela 6a, Rīgā.