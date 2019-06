Alūksnes bānīša stacijas ekspozīcija saņēmusi prestižu dizaina balvu ASV

Sestdien, 8. jūnijā, Ostinā, Teksasā, ASV norisinājās ikgadējā "SEGD Global Design Awards", kas ir viens no vadošajiem dizaina nozares notikumiem pasaulē. Šī gada SEGD balvā laurus plūca arī Latvijas dizaina birojs H2E, kuru radītā ekspozīcija Alūksnes bānīšu stacijai ieguva divas balvas – "2019 Global Design Awards/Honor" un konkursa galveno balvu "Best of Show", portālu "Delfi" informē H2E pārstāvji.

Atzinību no "Society for Experiential Graphic Design" balvu "Global Design Awards/Honor" kategorijā "Placemaking and Identity" ieguva arī H2E radītais vides objekts – makšķernieku soli Alūksnē.

H2E galveno balvu ieguva vairāk nekā 300 darbu konkurencē, kurus iesūtījuši bija pasaulē vadošie dizaina biroji. Šogad apbalvots tika 41 darbs, no kuriem veselas trīs balvas atceļos uz Latviju.

"Iegūt SEGD balvu ir milzīgs gods, bet iegūt tā galveno balvu un par tādu izlolotu un lokālu projektu kā Alūksnes bānīša stacija, vēlreiz apliecina, ka spējam radīt pasaules standartiem aktuālus un augstvērtīgus darbus par mums svarīgām tēmām. Mēs esam gandarīti un saviļņoti par iespēju izstāstīt pasaulei vēl vienu Latvijas stāstu," pēc balvas saņemšanas pauž Ingūna Elere, dizaina biroja H2E vadošā dizainere.

Alūksnes bānīša stacija ir multimediāla ekspozīcija, kas veltīta unikālai, joprojām regulāri funkcionējošai šaursliežu dzelzceļa līnijai Eiropā un ir vieta kolektīvās atmiņas saglabāšanai. Ekspozīcijas dizaina mērķis bija statiskā telpā radīt virtuālu ceļojumu ar stāstījumu par dzelzceļa vēsturi un tehniskajiem aspektiem, kurā apmeklētājiem tiek piedāvāts caur redzi, dzirdi un smaržu gūt visaptverošu telpisko un vizuālo pieredzi.

Makšķernieku soli Alūksnē ir interpretācija par ezeru piekrastēs sastopamo ūdensaugu Purva cūkausi (Calla palustris). Zem platajām lapām iespējams rast aizsegu no saules un lietus ūdeņiem, bet uz zemākajām lapām ir integrēta informācija par ezera zivīm un teikas par Alūksni.