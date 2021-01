Arī Jelgava gatavos pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam

Jelgava, līdzīgi kā vairākas citas Latvijas pilsētas, pretendēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, ceturtdien, 21. decembrī, lēmuši pilsētas deputāti.

Pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs Mintauts Buškevics, skaidroja, šī iniciatīva nav tikai kultūras projekts, jo tā vērsta uz visas pilsētas attīstību.

"Ejot uz šo statusu 2027. gadā, ir jāskatās nākotnē. Notiks mērķtiecīgs darbs, lai attīstītu starptautiski nozīmīgus kultūras projektus, infrastruktūru un veicinātu gan pilsētas zīmola attīstību Eiropas mērogā, gan iedzīvotāju piederības sajūtu Jelgavai," komentēja Buškevics.

Pēc viņa paustā, pašvaldība nebaidīsies izcelt arī to, kas vēl pilsētā ir pilnveidojams, jo rezultātā iegūt var visas nozares - caur kultūru var attīstīt tūrismu, infrastruktūru, uzņēmējdarbību, izglītību, sportu un citas jomas.

Viens no galvenajiem pieteikuma nosacījumiem ir tā sasaiste ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, līdz ar to tiek sākts darbs pie Jelgavas kultūras attīstības programmas 2021.-2027. gadam. Programma tiek izcelta kā viens no pirmajiem ieguvumiem dalībai šajā iniciatīvā, jo, pat ja pilsēta Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu neiegūst, tai ir izstrādāts mērķtiecīgs kultūras procesu attīstības plāns.

"Ierasti plāns kultūras attīstībai ir iestrādāts vispārējā pilsētas attīstības stratēģijā, taču nu sākts darbs pie jaunas programmas izstrādes, kas nodrošinās kultūras attīstības nepārtrauktību līdz 2027. gadam, raugoties arī tālākā nākotnē. Jaunā programma būs izvērstāka nekā līdz šim, aptverot arī mazāk pētītas ar kultūru sasaistītas jomas, piemēram, radošās industrijas," atzina Buškevics, piebilstot, ka programma nebūs nošķirta no pilsētas vispārējās attīstības stratēģijas, bet būs tās nozīmīga daļa.

Līdzās mērķtiecīgam attīstības plānam kā citi būtiski ieguvumi, pilsētai iegūstot Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, nosaukta finansējuma piesaiste kultūras projektu un pasākumu organizēšanai, ietekme uz reģionālo attīstību, ekonomiku, vietējo un starptautisko atpazīstamību, kā arī sabiedrībai aktuālu problēmu risināšana caur kultūras procesiem, jo pieteikuma izstrādē būtiska ir arī iedzīvotāju iesaiste.

Pašvaldības pieteikumu par pilsētas dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas konkursā Kultūras ministrijā var iesniegt līdz 4.jūnijam. Domes sēdē lemts, ka pašvaldības iestādei "Kultūra" jāsagatavo un jāiesniedz pieteikums apstiprināšanai Jelgavas domei līdz 30.aprīlim. Tāpat iestādei uzticēts organizēt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildei, tostarp attīstības programmas izstrādi, kas arī jāpabeidz līdz aprīļa beigām.

Pieteikuma sagatavošanai dalībai konkursā tiks veidota vadības grupa, kuras darbība ietvers tādus uzdevumus kā fokusgrupu un ideju talku rīkošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, pilsētas priekšrocību un attīstāmo aspektu definēšanu un citus.

2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014. gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Par pretendēšanu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu ir paziņojusi arī Liepāja, Jūrmala, Cēsis, Jēkabpils, Kuldīga un Daugavpils.