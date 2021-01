Atcelto kultūras pasākumu rīkotāji varēs pieteikties uz daļēju biļešu kompensāciju

Kultūras pasākumu rīkotāji varēs pieteikties uz daļēju biļešu kompensāciju par ārkārtējās situācijas laikā nenotikušiem pasākumiem, informēja Valsts kultūrkapitāla (VKKF) fonda pārstāve Jana Vērdiņa.

Kultūras ministrs Nauris Putnulis (NA) uzsvēra, ka kompensācija no pārdoto biļešu vērtības par pasākumiem, kas atcelti ārkārtējās situācijas laikā ir viens no Kultūras ministrijas veidotajiem atbalsta mehānismiem, kas veidots ciešā sadarbībā ar nozari.

"Būtiski, ka kompensācija paredzēta visiem publisko pasākumu rīkotājiem, kuri atcēluši pasākumus un atmaksājuši skatītājiem, neatkarīgi no rīkotāja juridiskā statusa," akcentēja ministrs.

Vērdiņa norādīja, ka atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt kultūras pasākumu rīkotājus, kuri Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija spiesti atcelt izziņotos publiskos kultūras pasākumus, kuriem bija jānoris Latvijas valsts teritorijā Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim un/vai turpmākajos periodos, par kuriem valdība būs pieņēmusi lēmumu par publisko pasākumu rīkošanas aizliegumu, kultūras pasākumu rīkotājiem daļēji atmaksājot naudu par pārdotajām biļetēm uz atceltajiem pasākumiem minētajā periodā.

Lai saņemtu atbalstu, atceltā pasākuma rīkotājam būs jāiesniedz darījumu apliecinoši dokumenti, kas pierāda naudas atmaksu skatītājiem. Kā norādīts konkursa nolikumā, pieteicējs var pretendēt uz izdevumu kompensāciju 80% apmērā par skatītājiem atmaksātās biļešu naudas kopsummas un biļešu reversēšanas izmaksām.

Kompensācijas pieprasījumi tiks pieņemti sekojošos termiņos un kārtībā – no piektdienas līdz 2021. gada 12. februārim pulksten 12, no 8. marta līdz 19. marta pulksten 12 un no 10. maija līdz 21. maija pulksten 12. Pieprasījums jāiesniedz elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, tas jānoformē atbilstoši konkursa nolikuma prasībām. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami VKKF tīmekļvietnē.