Atklās 'Dauderu' muzejam veltītu izstādi

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNMV) "Dauderu" nodaļā 30. septembrī pulksten 16.00 tiks atklāta muzeja trīsdesmitgadei veltīta fotogrāfiju, gleznu un grafiku izstāde ""Dauderi" mākslinieku acīm", portālu "Delfi" informē LNVM pārstāvji.

Izstādē apkopoti 14 mākslinieku un fotogrāfu darbi, kas tapuši laika posmā no 1990. gada un atspoguļo "Dauderu" namu, tā interjeru vai pieguļošo dārzu. Katrs no izstādē apskatāmo mākslas darbu autoriem ir tuvākā vai tālākā pagātnē sadarbojies ar muzeju un iemūžinājis to sev raksturīgajā tehnikā, manierē un stilā.

Kā informē izstādes veidotāji, izstādē aplūkojami fotogrāfu Māras Brašmanes, Andreja Cerbuļa un Roberta Kaniņa darbi, kuros savulaik fiksējuši Latvijas Kultūras muzeja "Dauderi" tapšanu, mākslinieces Ruta Appena, Ivonna Zīle, Mērija Džanga, Jekaterina Beļajeva rīkojušas LNVM "Dauderu" nodaļā savas personālizstādes, līdzīgi kā kolekcionārs Normunds Beržinskis. Jau astoņas gleznu un fotogrāfiju izstādes "Dauderos" notikušas sadarbībā ar, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes locekli Aleksandru Cvetkovu, trīs – sadarbībā ar DOM Interjera studijas vadītāju Marinu Kravčenko, un arī viņu fiksētie iespaidi par "Dauderiem" būs daļa no izstādes. Izstādē būs aplūkojami fotogrāfu Valtera Lāča, Harija Daiņa Liepiņa un Jāņa Puķīša darbi.

Izstādē pārstāvētas gan fotogrāfijas – krāsu un melnbaltās, gan stājmākslas darbi – no autortehnikās veidotiem grafikas darbiem līdz gleznām, kas izpildītas eļļas tehnikā vai ķīniešu tradicionālajā gleznošanas stilā. "Katrs darbu autors pievērsies "Dauderu" veidolam no sev raksturīgā skatupunkta – fiksējot šeit notiekošā pasākuma un tā dalībnieku noskaņojuma īslaicīgo dabu, pievēršot skatu gandrīz netaustāmām faktūrām un līniju līkumiem nama interjeros vai tā apkārtnei, izgaismojot kādreizējās villas omulīgumu vai kontrastaino krāsu saspēli tās fasādes apdarē,"

Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 1. novembrim un tā ir daļa no "Dauderu" muzeja trīsdesmitgadei veltīto pasākumu cikla.