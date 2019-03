Atklāta izstāde par leģendāro 'Rīgas Pantomīmu' – 'tie sešdesmitie'

No 18. marta līdz 15. aprīlim Latvijas Arhitektu savienības telpās, Rīgā, Torņa ielā 11, skatāma ceļojoša interaktīvā izstāde "tie sešdesmitie", kurā aplūkojami arhīva materiāli par "Rīgas Pantomīmu" laika posmā no 1956. gada līdz 20. gadsimta beigām. Izstādē tiek izrādīta daļa no arhīva materiālu pētījuma par "Rīgas Pantomīmu", portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji.

"Izstāde ir vizuāls stāsts fotogrāfijās, video materiālos un dokumentos - dienasgrāmatu fragmenti, izrāžu plakāti, programmas - par to, ka kultūrā eksistēja universālas likumsakarības, kas vienlaikus īstenojās dzelzs priekškara abās pusēs," stāsta izstādes veidotājs, dizainers Valdis Majevskis, kurš pats savulaik ir bijis viens no ansambļa "Rīgas Pantomīma" dalībniekiem. "Tāpat "tie sešdesmitie" ir apliecinājums tam, ka tolaik no pirmā acu uzmetiena it kā nebūtiskās "pret-izpausmes" pantonīmas kustības ietvaros ir veidojušas augsni personībām, kas vēlāk spēcīgi ietekmēja Latvijas kultūras dzīvi: Roberts Ligers, Imants Kalniņš, Andris Freibergs, Jānis Anmanis, Arnolds Plaudis, Modris Tenisons, Pēteris Plakidis, Kurts Fridrihsons, Ansis Rūtentāls un daudzi citi."

Šis, pagājušā gadsimta laika posms "tie sešdesmitie", bija priekšnoteikums Tautas ansamblim "Rīgas Pantomīma" – tā profesionālai izaugsmei, augsti novērtētajam sniegumam septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados Latvijā (LPSR) un ārzemēs.

Latvijas kultūras panorāma nav iedomājama bez Roberta Ligera, viņa 1956. gadā izveidotā ansambļa "Rīgas Pantomīma" un tā māksliniekiem, kuru veikums tika novērtēts ar vietu Latvijas Kultūras kanonā. "Rīgas Pantomīma" bija Roberta Ligera sirds un mūža darbs – viņš radošumu un fantāzijas lidojumu atraisīja septiņām aktieru paaudzēm un noteica pantomīmas žanra attīstību vairāk nekā 50 gadu garumā. Ansambļa darbības laikā tika iestudētas vairāk nekā 30 pantomīmas oriģinālprogrammas, kā arī "Rīgas Pantomīma" bija pirmais amatierteātris, kas devās ārpus dzelzs priekškara, viesojoties Vācijā, Somijā, Francijā, Austrijā, Čehoslovākijā, ASV, Holandē, Polijā, Spānijā.

Tagad šis nozīmīgais kultūras mantojums tiek arhivēts un apkopots – pirmais plašākai publikai redzamais arhīvu materiālu pētījuma rezultāts ir šī ceļojošā izstāde "tie sešdesmitie". Tāpat pašlaik par "Rīgas Pantomīmu" top arī vienota, sistematizēta vietne internetā, kā arī tiek plānots izdot grāmatu un veidot Roberta Ligera 90 gadu jubilejas izstādi izrādīšanai Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā 2021. gadā.