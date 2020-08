Covid-19 dēļ apturēta Lietuvas Nacionālās operas un baleta darbība

Lietuvas Nacionālais operas un baleta teātris (LNOBT) aizvadītajā nedēļas nogalē paziņojis, ka aptur darbu un atceļ šonedēļ plānotās pirmizrādes pēc tam, kad tā direktoram Jonam Sakalauskam apstiprināta inficēšanās ar jauno koronavīrusu.

Teātra vadītājam vīruss tika atklāts piektdien, 7. augustā, un viņš devies pašizolācijā. Teātrī pārtraukti mēģinājumi, tiek dezinficētas telpas, atceltas arī pirmdien paredzētās pirmizrāžu preses konferences.

Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas ziņu portāls "Lrt.lt" sestdien vēstīja, ka operteātra direktora vietniece Jurgita Skiotīte-Norvaišiene koronavīrusa dēļ ievietota slimnīcā, bet saskaņā ar pirmdien publiskotajiem Veselības ministrijas datiem divi no 13 cilvēkiem, kam inficēšanās ar vīrusu konstatēta aizvadītajā diennaktī, saistīti ar infekcijas perēkli operā.

Operas direktors sestdien, 8. augusta, izplatīja atklātu vēstuli, kurā norādīja, ka visiem ārzemju viesmāksliniekiem, kuri ieradušies Viļņā uz mēģinājumiem, lai gatavotos baleta "Žizele" un operas "Anna Boleina" pirmizrādēm, pirms darba sākuma veiktas analīzes, kuru rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi.

Sakalausks arī noraidījis apgalvojumus, ko izteicis viens no baleta māksliniekiem, kurš, vēloties palikt anonīms, sacījis, kad teātrī neesot pietiekami gādāts par darbinieku aizsardzības līdzekļiem, bet teātra mākslinieciskais vadītājs Sesto Kvatrīni, pirms divām nedēļām atgriežoties no Itālijas, sajuties slikti un informējis par to arī kolēģus.

Kā izteicies direktors, Kvatrīni, piedaloties mēģinājumos, uzrādījis 29. jūlijā izdotu uzziņu, ka nav inficējies, un "ne par kādiem veselības traucējumiem, atšķirībā no anonīmajiem teātra darbiniekiem, nav sūdzējies. Sakalausks aicinājis teātra kolektīvu "turpmāk neizplatīt apzināti maldinošus apgalvojumus vai nepārbaudītu informāciju".

Pēc viņa teiktā, teātrī nav trūcis nedz ziepju, nedz dezinfekcijas līdzekļu, nedz cimdu un sejas masku un visiem darbiniekiem pēc atgriešanās no atvaļinājumiem bijis noteikts informēt savu vadību par viesošanos riska valstīs vai iespējamiem kontaktiem ar inficētām personām.

"Mēs, teātra vadītāji, cenšamies visiem iespējamajiem līdzekļiem pretoties pandēmijai un kontrolēt situāciju kolektīvā, tomēr man kā teātra cilvēkam ir grūti iztēloties, kā baleta mākslinieki, kuru darbs ir fiziski smags, vai vēl jo vairāk dziedātāji varētu strādāt sejas maskās, kas apgrūtina elpošanu, tādēļ sejas masku valkāšana teātra telpās darbiniekiem un izrāžu veidotājiem nebija obligāta," paziņojis Sakalausks, piebilstot, ka tas nebija paredzēts arī šovasar izplatītajos Lietuvas valdības ieteikumos.

Pašlaik zināms, ka atceltas tuvākajās dienās paredzētās Ādolfa Adāna baleta "Žizele" pirmizrādes, ko plānots pārcelt uz septembri, bet teātris pagaidām neziņo, vai notiks Gaetāno Doniceti operas "Anna Boleina" pirmizrādes, kas bija plānotas augusta nogalē.