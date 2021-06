Durvis apmeklētājiem ver Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un tā nodaļas

Saskaņā ar valdības lēmumu par pandēmijas ierobežojumu mīkstināšanu, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) atkal būs pieejams apmeklētājiem.

Kā informē LNVM pārstāvji, sākot no 8. jūnija pulksten 11 Brīvības bulvārī 32 ikviens interesents var aplūkot muzeja ekspozīciju, kas iepazīstina ar vēstures gaitu Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. No muzeja krājumā esošajām aptuveni 1 000 000 vienībām ekspozīcijā izstādīti ap 6000 priekšmetu, daļa no tiem – ievērojamas un unikālas Latvijas vēstures relikvijas. Bez muzeja pamatekspozīcijas apmeklētājiem skatāma arī izstāde "Nauda Latvijā" par naudas attīstības sarežģīto ceļu Latvijas teritorijā.

Iepriekšēja apmeklējuma pieteikšana vairs nebūs vajadzīga muzeja veikalā, kur iegādājamas grāmatas par vēstures un kultūrvēstures tēmām un suvenīri.

Lai dažādotu muzeja apmeklējuma pieredzi, LNVM aicina apmeklētājus vēsturi izzināt arī ar digitālajiem rīkiem – lejuplādējot lietotni "Actionbound" un izvēloties kādu no izzinošajām spēlēm. Spēles gatavotas gan apmeklējumam muzejā (spēle "Latvijas vēsture" muzeja pamatekspozīcijā), gan arī bez maksas lietojamas Rīgas pilsētvidē, kā spēle "Pa Rīgu pāri laikmetu robežām", kas aicina doties pastaigā pa pilsētas centru, atpazīstot tās ielas un namus senās fotogrāfijās.

8. un 12. jūnijā muzejs piedāvā piedalīties izzinošā spēlē "Kokam pa pēdām", risinot koka un cilvēka mijiedarbības tēmu Latvijas vēsturē. Tai būs veltīta muzejā topošā izstāde "Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē".

Apmeklētājiem atvērtas tiks arī LNVM Dauderu nodaļa un Tautas frontes muzeja nodaļa.

LNVM Dauderu nodaļa Sarkandaugavā, Zāģeru ielā 7, tiks atvērta no trešdienas, 9. jūnija. Apmeklētāji atkal varēs skatīt muzeja ekspozīciju, tostarp dīkstāves laikā tapušos ekspozīcijas papildinājumus, kā arī izbaudīt savrupnama greznās telpas un krāšņi ziedošo dārzu. No 9. jūnija līdz 11. jūlijam mainīgo izstāžu zālē muzejs aicina apmeklēt Covid-19 pandēmijas laika emocionālajai pieredzei veltīto Ausmas Gašperes gleznu izstādi "Šeit un tagad".

"Dauderu" pirmā stāva ekspozīcija veltīta nama un blakus esošās teritorijas vēstures stāstam 19.–20. gadsimtā, savukārt "Dauderu" nama otrajā stāvā var iepazīt latviešu kultūras mecenāta Gaida Graudiņa kolekciju.

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa Vecpilsētas ielā 13/15 pēc gandrīz pusgadu ilgušā pārtraukuma atkal aicina apskatīt ekspozīciju par Trešās atmodas notikumiem. Vērīgumu un atjautību iespējams pārbaudīt, spēlējot muzeja izveidotās spēles vietnē Actionbound gan muzejā uz vietas, gan attālināti; mazajiem un lielajiem apmeklētājiem sagatavotas fotoorientēšanās un darba lapas.

LNVM ir gatavs uzņemt apmeklētājus, ievērojot stingrus epidemioloģiskos noteikumus. Ieeja muzejā pieļaujama tikai sejas maskās. Lai apmeklētāji justos droši, katrā stāvā izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi, vienreizlietojamie cimdi, ir nodrošināta roku mazgāšanas iespēja un telpu regulāra vēdināšana. Brīdinājuma zīmes aicina ievērot valstī noteikto divu metru distanci gan no citiem apmeklētājiem, gan muzeja darbiniekiem.

Drošības nolūkos muzeju iespējams apmeklēt tikai individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, gida pakalpojumi un grupu ekskursijas pagaidām netiek piedāvātas. Apmeklētāju ērtības labad biļetes iegādājamas gan klātienē, gan jau pirms muzeja apmeklējuma portālā bezrindas.lv.