Dzirdi kultūru. No bāra līdz baznīcai – kā sākt klausīties džezu

Džezs – tā ir aizraujoša mūzika, kuru ir interesanti klausīties un kas ikdienā var nospēlēt ļoti dažādas lomas. To var izbaudīt gan izklaidējoties, gan arī rūpīgi klausoties. Viena no definīcijām – tā ir afroamerikāņu klasiskā mūzika. Tas ir žanrs, kas pastāv jau vairāk nekā 100 gadu, turklāt, ja skatāmies atpakaļ vēsturē, tas ir šūpulis popmūzikai kā tādai – no džeza viss ir sācies. Mareks Ameriks