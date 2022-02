Elīna Garanča, Hibla Gerzmava, Vahtangova teātris – 'Art Forte' izziņo jaunās sezonas plānus

Producentu kompānija "Art Forte" izziņo šī gada pavasara un vasaras sezonas koncertu un viesizrāžu plānu, kurā gaidāms gan pasaules opernamu zvaigžņu Elīnas Garančas un Hiblas Gerzmavas koncerts, gan Vahtangova teātra viesizrādes, gan daudzi citi vērienīgi notikumi.

Kā "Delfi" informē "Art Forte" pārstāvji, 3. maijā uz Latvijas Nacionālās operas skatuves uzstāsies Igora Moisejeva Valsts Akadēmiskā tautas dejas ansamblis. 2022. gadā šis pasaulslavenais deju kolektīvs svin 85 gadu jubileju. Šim atskaites punktam ir veltīts arī koncerts, kura programmā iekļauti visefektīgākie un virtuozākie numuri no ansambļa bagātīgā repertuāra.

No 5. līdz 7. jūnijam Rīgā viesosies viens no Krievijas labākajiem teātriem - Vahtangova teātra trupa. Šīs viesizrādes bija iecerētas sen un pandēmijas dēļ jau divreiz tikušas atceltas. Kā informē organizatori, tagad ir mainījusies to programma.

Izrādes "Uzsmaidi mums, Dievs" vietā 7. jūnijā tiks rādīts mūzikls "Ļusja. Atzīšanās mīlestībā" par leģendāro aktrisi un dziedātāju Ludmilu Gurčenko. Galvenajā lomā - Nonna Grišajeva.

"Maskavas publika šo brīnišķīgo skatuves darbu ir ļoti iemīļojusi, un tas nepārsteidz – izrādi rotā humors un griezīgas skumjas, dzīvā orķestra mūzika un izsmalcināta horeogrāfija, šlāgeri, kuri nenoveco, un patiesi stāsti no aktrises dzīves," raksta "Art Forte" pārstāvji.

Foto: Skats no izrādes "Ļusja. Atzīšanās mīlestībā"

Ar izrādi "Mūsu klase" Latvijas teātra mākslas cienītāji jau ir iepazinušies – šis iestudējums patiesi un dziļi aizkustināja 2018. gadā festivāla "Zelta maska Latvijā" publiku, atgādina organizatori. Šopavasar vahtangovieši "Mūsu klasi" spēlēs divas reizes – 5. un 6. jūnijā uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves. Visas iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas uz 5. jūnija izrādi.

12. jūnijā Dzintaru koncertzālē uzstāsies Krievijas popmūzikas zvaigznes Leonīds Agutins un Anželika Varum. "Savas šovbiznesa karjeras gados viņi sacerējuši un izpildījuši tuvu pieciem simtiem dziesmu – mēs dzirdēsim labākās no tām," norāda rīkotāji.

12. jūlijā gaidām īpašs notikums - Elīnas Garančas un Hiblas Gerzmavas koncerts Jūrmalā. Pie diriģenta pults stāsies Karels Marks Šišons.

"Divas zvaigznes, divas daiļavas, divas primadonnas, kuras ar ovācijām sveic pasaules labākajos operteātros, pirms pieciem gadiem jau ir tikušās uz Dzintaru skatuves, un tas bija tiešām neaizmirstami burvīgs vakars," atgādina "Art Forte" pārstāvji, uzsverot, ka diriģenta Šišona fantāzija ir neizsmeļama – "viņš prot veidot koncertu programmas kā reti kurš, un tajās katram izpildītājam tiek dota iespēja parādīt sava talanta visspožākās šķautnes, bet labi pazīstami klasikas hiti uzmirgo jaunās krāsās".

Biļetes uz pasākumiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.