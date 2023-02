Foto: Kolēģi un ģimene pēdējā gaitā pavada režisoru Mihailu Gruzdovu

Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrālē piektdien, 17. februārī, pēdējā gaitā pavadīts teātra režisors, jauno skatuves mākslinieku pedagogs un bijušais Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Mihails Gruzdovs.

Jau ziņots, ka Gruzdovs pēc ilgas cīņas ar smagu slimību mūžībā devās svētdien, 12. februārī.

Atvadīties no Gruzdova bija ieradušies viņa kolēģi no Latvijas teātriem un bijušie studenti. Režisoru pēdējā gaitā viņu pavadīja gan kolēģi no Dailes un Valmieras teātriem, gan arī mākslinieki no Nacionālā teātra, Jaunā Rīgas teātra, Mihaila Čehova teātra un citu teātru kolektīviem. Atvadīties un izteikt līdzjūtību bija ieradušies: Dailes teātra direktors, aktieris Juris Žagars, aktieri Kārlis Arnolds Avots, Juris Lisners, Igors Šelegovskis, Ģirts Ķesteris. Mārtiņš Meiers, Ainārs Ančevskis, Raimonds Celms, Januss Johansons, Gints Grāvelis, aktrises Daiga Gaismiņa, Kristīne Nevarauska, Olga Dreģe, Lidija Pupure, Dace Everss, Inese Ramute, Regīna Devīte un daudzi citi.

Pavadītāju pulkā bija arī Latvijas Teātra darbinieku savienības priekšsēdētājs Ojārs Rubenis, politiķe, bijusī Kultūras ministre un Latvijas institūta vadītāja Kārina Pētersone, teātra kritiķe Edīte Tišheizere, režisori Toms Treinis un Elmārs Seņkovs, režisore un aktrise Ināra Slucka un citi.

Režisors zemes klēpī tiks guldīts Mākslinieku kapu kalniņā Pirmajos Meža kapos.

Foto: F64

Mihails Gruzdovs dzimis 1953. gadā Valmierā. Studēja Vahtangova teātra augstskolas režijas fakultātē, deviņdesmoto gadu sākumā strādāja par Pēterburgas studijteātra "Krustceles" režisoru, bija arī šī teātra galvenais režisors un pasniedza aktiermeistarību un režiju Pēterburgas Teātra akadēmijā.

Kopš 1993. gada sāka iestudēt izrādes Latvijas teātros. Kopš 2001. gada Latvijas Kultūras akadēmijas docents, aktiermeistarības pedagogs, kā arī maģistrantūras režijas meistarības docētājs.

2002. gadā, aktieru trupas aicināts un atbalstīts, kļuva par Dailes teātra māksliniecisko vadītāju. No 2005. līdz 2009. gadam Mihails Gruzdovs bija Dailes teātra galvenais režisors. Gruzdovs iestudējis izrādes arī citos Latvijas teātros, tostarp Jaunajā Rīgas teātrī, Nacionālajā teātrī, Liepājas teātrī, Valmieras teātrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.

Gruzdovs vairākkārt saņēmis gan "Spēlmaņu nakts" nominācijas, gan balvas par labākajām izrādēm.

Režisors 2008. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.