Foto: Londonas sirdī kūst apjomīga instalācija no tūkstošiem gadu sena Grenlandes ledus

Berlīnē mītošais dāņu-islandiešu mākslinieks Olafurs Eliasons (Olafur Eliasson) Londonā izveidojis apjomīgu instalāciju "Ledus pulkstenis" (Ice Watch) no Grenlades ledāja bluķiem, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību arvien pieagošajām klimata pārmaiņām. Turklāt instalācijas objektiem atļauts pieskarties, apostīt un pat piešaut mēli, tādējādi nonākot nepastarpinātā kontaktā ar dabas vārīgumu un varenību vienlaikus.

24 bluķi izvietoti aplī pie mūsdienu modernās mākslas muzeja "Tate Modern" pašā Temzas krastā, bet seši atrodas pie informācijas un tehnoloģiju uzņēmuma "Bloomberg" biroja pilsētas centrā. Ledus iegūts no Nuup Kangerlua fjorda Grenlandē, kur tas bija atlūzis no ledāja un aizpeldējis jūrā, un Lielbritānijā nogādāts konteineros-saldētavās kopā ar zivju kravu. Bluķu svars svārstās no vienas līdz sešām tonnām, raksta Lielbritānijas medijs "The Telegraph".

Elisons savu veikumu atklāja apjukušu pilsētnieku baram, kuri, kā viņš cer, apstāsies, pieskaries un ieklausīsies ledū, tādējādi samanot gluži reālo globālās sasilšanas ietekmi. "Ja tev ir grūti saprast zinātni un to, ko saka politiķi, pieliec savu roku," viņš sacīja atklāšanas pasākumā. "Katrs ledus bluķis ir individuāls, tie ir kā būtnes, tie tev čukst. Ja tu pieliec klāt savu ausi, vari sadzirdēt gaisa burbuļus."

"Tas ir gaiss, kas tika "ieslodzīts" vēl pirms mēs sākām piesārņot atmosfēru. Šajos burbuļos ir gandrīz puse no CO2, kas atrodas gaisā aisberga ārpusē. Tas tika "ieslodzīts" varbūt piems 10 tūkstošiem gadu, varbūt pirms 20 tūkstošiem, tā kā jūs varat sasmaržot to, kā gaiss smaržoja, pirms mēs to piesārņojām. Un jūs varan no tā padzerties brīnišķīgu, dabīgu ūdeni," Lielbritānijas medijam "The Guardian" stāsta projekta partneris, ģeologs Miniks Rosings (Minik Rosing).

Saskaņā ar Eliasona un Rosinga vārdiem, ik sekundi izkūst 10 tūkstoši šāda izmēra ledus gabalu. "Es domāju, ka ikviens aizdomājas par klimata pārmaiņām, taču tas arvien ir relatīvi abstrakts temats," saka mākslinieks. "Šeit ir īsts ledus, nevis kaut kas, kas atrodas tālu Grenladē."

"Tate Modern" 2002. gadā izstādīja arī Eliasona instalāciju "Laikapstākļu projekts" (The Weather Project), kas radīja ilūziju par spožu saules gaismu, kas spīd cauri miglai. "Laikapstākļu projekts" bija kā meditācija par to, kā cilvēki uztver pasauli, kas, gluži kā laikapstākļi, ir nepārtrauktā mainībā un nav pakļaujami kontrolei.

"Ledus pulkstenis" būs apskatāms līdz 21. decembrim, ja laikapstākļu dēļ instalācija neizkusīs ātrāk. Pēc tam, ja kas vēl būs saglabājies, to izmantos kā daļu no vietējās kultūras institūcijas izglītības programmas.

Šī izstāde ir ievads apjomīgai Eliasona darbu izstādei, kas būs skatāma "Tate Modern" muzejā no 2019. gada 11. jūlija, kas arī fokusēsies un klimata pārmaiņu problemātiku, kas ir mākslinieka ilglaicīga interese. Tajā būs ietverts arīdzan 20 gadu vecs darbs, kura ietvaros Eliasons lidoja pāri Islandei un iemūžināja ledājus no augšas.

"Tas ir viens no maniem senākajiem darbiem, kā arī viens no pirmajiem, kurā es koncentrējos uz klimata jautājumiem un ledājiem," viņš sacīja Lielbritānijas medijam "The Guardian". "Un nu šo ledāju, visticamāk, vairs nav."