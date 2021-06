Foto: Modes diplomdarbi – ieskats RTU dizaina tehnoloģiju studentu kolekcijās

Šā gada 10. jūnijā pulksten 19 pasākumā "Virzība!" inovatīvā formātā tiks prezentētas vienpadsmit Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina tehnoloģiju institūta studentu diplomdarbu modes kolekcijas. Tās būs skatāmas īpašā modes īsfilmu ciklā, ko veidojusi radošā komanda režisora Papa Chi vadībā.

Kā informē RTU pārstāvji, modes īsfilmu pirmizrādes tiešraide notiks žurnāla "L'Officiel Baltic" digitālajā platformā no mākslas galerijas "LOOK!". Pasākumā radošā komanda un modes industrijas profesionāļi iepazīstinās ar īsfilmu kā modes komunikācijas rīka aktualitāti un globālo pielietojumu, kā arī dos iespēju ielūkoties pasākuma veidošanas aizkulisēs.

"Virzība!" tiek pieteikta kā vienīgā̄ modes skate Latvijā, kas atspoguļo apģērbu tehnoloģijas un inovācijas. Kolekcijas veidojušas RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) profesionālā bakalaura studiju programmas "Materiālu tehnoloģija un dizains" apģērbu dizaina un tehnoloģijas specializācijas 3. un 4. kursa studentes. Tajās viņas modulē pāreju no zināmā uz nezināmo realitāti, virzoties pretim neparedzamiem scenārijiem, izkāpj no komforta zonas par labu ilgtspējībai. Piemēram, jaunā modes dizainere Elēna Dmitrijeva, sekojot savai pārliecībai, ka modes dizainam jābūt ilgtspējīgam un atbildīgam, kolekcijā izmanto Itālijas uzņēmuma "Carvico" inovatīvos materiālus, kas ražoti no otrreiz pārstrādāta neilona – zvejas tīkliem, PET pudelēm, makšķerauklām un paklājiem. Savukārt Natālija Jermolajeva kolekcijā pielieto dažāda veida sublimācijas drukas tehnikas, atkarībā no materiāla ar īpaši pielāgotu printeri un disperso krāsvielu komplektu panāk attēla spilgtumu un ilgnoturību.'

Tērpu kolekciju izstrādes vadītājas ir RTU DTI docētājas Daina Šķiņķe un Agnese Volmāre. Pasākuma "Virzība!" mākslinieciskās vadītājas un producentes ir Daina Gāga Ēķe un Anda Ščerbaka. Viņas norāda, ka Covid-19 vīrusa sitiens satricināja modi visos līmeņos – no tapšanas līdz patēriņa paradumiem, transformāciju piedzīvoja arī modes komunikācija. "Virzība!" ir jauna pieeja komunikācijā ar modes patērētāju pandēmijas apstākļos. Modes īsfilmas kā digitāls, inovatīvs formāts iezīmē jaunu virzienu, kā tiek atspoguļotas dizaineru kolekcijas. Īsfilmām raksturīga īpaši stilizēta noskaņa un sižets, kas bieži ir eksperimentāls un abstrakts, ietverot laikmetīgās mākslas un kultūras vērtības. Tas veicina modes īsfilmu konkurētspēju un potenciālu gūt vadošo lomu modes komunikācijā, norāda producentes. Savukārt īsfilmu cikla režisors Papa Chi ir gandarīts par unikālo izaicinājumu: "Režisors ir radītājs. Viņš rada savas pasaules, savas situācijas. Šī ir neatkārtojama iespēja radīt vienpadsmit mazas pasaulītes!"

Vairāk par RTU modes pasākuma aktivitātēm – sociālajā tīklā "Instagram".

Radošā komanda: režisors Papa Chi, operators Jānis Eglītis, fotogrāfs Mārtiņš Cīrulis, grima koncepta autores Viktorija Breikša un Katrīna Jauģiete. Grafiskās identitātes autore – D. Gāga Ēķe, video intervijas – "Kilometre Film Works", modeles – "Moon Models". Komanda sadarbojās ar LKA Latvijas Kultūras koledžas un Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studentiem pasniedzējas Baibas Grīnas vadībā.