Foto no 'Gadsimta albuma': ziemas prieki un sirsnīgas svinības Latvijā

Laiks starp Ziemassvētkiem un Jaunā gada sagaidīšanu allaž ir bijis īpašs. Šoreiz izstādes "Latvijas gadsimts" veidotāji piedāvā ielūkoties "Gadsimta albuma" fotogrāfijās, kurās iemūžināti ziemas sportiskie prieki, kā arī sirsnīgas svinības.

"Kā redzams, ziema allaž ir notikumiem bagāta: bērni gaida dāvanas, notiek pasākumi, darbs mijas ar atpūtu un ziemas priekiem, gadās arī neparedzēti notikumi, bet svarīgākais joprojām ir paaudžu kopābūšana. Lai arī jums izdodas šo laiku izbaudīt – iespējams, kopā ar savējiem šķirstot kādu piemirstu fotoalbumu," aicina izstādes veidotāji, atgādinot, ka ikviens var iesūtīt arī savu stāstu un pievienot savu fotogrāfiju "Gadsimta albumam" izstādes "Latvijas gadsimts" mājaslapā.

Atgādinām, ka "Gadsimta albums" ir daļa no vērienīgās izstādes "Latvijas gadsimts", kas no 4. maija ir aplūkojama LNVM, Brīvības bulvārī 32. Izstādes ir viens no lielākajiem Latvijas vēsturei veltītajiem notikumiem valsts simtgades programmā.