Foto: No mazpilsētas zēna par pasaules zvaigzni – izstāde atklāj Eda Šīrana stāstu

Lielbritānijā, Ipsvičā, durvis vērusi izstāde "Ed Sheeran: Made In Suffolk", kas veltīta britu dziesminiekam Edam Šīranam, vēsta ārvalstu mediji.

Izstādē, ko veidojis Šīrana tēvs Džons, aplūkojamas dziedātāja personīgās mantas un piemiņas lietas, tostarp arī vēstule, kurā vēstīts, ka slikto sekmju dēļ viņš atskaitīts no mūzikas studijām. Dziedātājs 2009. gadā bija uzsācis mācības Gilfordas Laikmetīgās mūzikas akadēmijā, taču izglītošanos nolēma pamest un pievērsties mūziķa karjerai. Pēc gada viņš saņēmis vēstuli par izslēgšanu.

Līdz ar izstādi izveidota arī grāmata, kurā Šīrana tēvs atklāj, ka dēls jau pēc trim nedēļām bija vīlies par savām studijām. Tas sakritis ar piedāvājumu pievienoties dziedātāja Just Jack pavadošajai komandai. "Viņš mums piezvanīja (tēvam Džonam un mātei Imodženai – red.), lai pateiktu, ka dosies prom – pat, ja tas nozīmē pamest skolu," Eda Šīrana tēva vārdus citē BBC. "Neviens no mums nebija pārsteigts. Edam bija nekļudīgs iekšējais instinkts."

Izstādē aplūkojami arī plakāti no zīmīgās tūres kopā ar Just Jack un citiem pasākumiem no viņa karjeras pirmsākuma, kā arī fotogrāfijas no bērnības un skolas gadiem, dziesmu vārdi, mūzikas instrumenti, apbalvojumi u.c.

Šīrana tēvs Džons atklāj, ka vēlējies, lai izstāde atklātu dēla attiecības ar dzimto apgabalu un Ipsviču, kur savulaik viņš uzsācis mūziķa gaitas, uzstājoties vien 30 cilvēku auditorijai, un kur noslēgsies viņa pasaules tūre "Divide". Izstādē arīdzan ieskicēta ģimenes ciešā saikne ar mākslu – aplūkošanai izlikta glezna, ko Šīrans radījis kopā ar slaveno britu laikmetīgās mākslas meistaru Damjenu Hērstu.

"Es esmu ļoti priecīgs, ka divus gadus ilgušo pasaules tūri varēšu noslēgt ar četriem koncertiem Ipsvičā. Safolka (apgabals, kurā atrodas Ipsviča – red.) man nozīmē ļoti daudz," grāmatas priekšvārdā raksta pats Šīrans.

Izstāde bez maksas būs aplūkojama līdz 2020. gada 3. maijam, Ipsvičā, "Christchurch Mansion".