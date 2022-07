Foto no mēģinājuma: Mežaparkā top vērienīgais uzvedums 'Dziesma dejo. Deja skan'

Mežaparka Lielajā estrādē 9. jūlijā notika 14 stundu ilgs koncertuzveduma "Dziesma dejo. Deja skan" jaunrades mēģinājums. Bija sapulcējušies dažāda vecuma deju skolas "Dzirnas" dejotāji, to vidū arī kupls skaits bijušo "dzirniešu" - kopā ap 500 dejotājiem.

Kā vēsta uzveduma veidotāji, šoreiz arī pašu mazāko "Dzirnu" bērnu vecākiem ir iespēja ar savām atvasēm piedalīties uzvedumā - dejojot kopā. Jaunrades pamatā ir Uģa Prauliņa īpaši šim uzvedumam komponēta mūzika un Agra Daņiļeviča horeogrāfija. Lai izceltu sižetisko līniju hoeogrāfs ir izveidojis neparastus rekvizītus.

Agris Daņiļēvičs saka, ka uz šo mēģinājumu nācis kā uz kārtējo eksāmanu, jo "šādā mērogā nekad nekas nav darīts, un tā ideja ar rekvizītiem piepildīt 2,5 stadiona laikumus ir reāls izaicinājums."

Viņš neslēpj – bijušas ieceres, kuras dejotāji nevarējuši izpildīt, bet parādījušies arī citas, daudz īstākas un foršākas, kas nākušas vietā.

Foto: Andris Vītols

"Elastību, ja kaut kas nesanāk, smeļos tieši no vides, kur atrodos, šoreiz no Mežaparka estrādes. Radīšanas process ir maģisks un nedaudz pārdabisks. Šeit es varu radoši lidot, kas, protams, uzliek divtik lielu atbildību, bet iedod baigo kaifu. Es vēl gribētu publisiki noņemt cepuri savu dejotāju un viņu pedagogu priekšā, jo iemācīties just laukumu šādā mērogā ir ārkārtīga māksla. Tā mēroga elpa, kurā šobrīd ir nonākuši "dzirnieši", iemāca redzēt Mežaparka otru malu, gandrīz kā virsvadītājam, kam jāpārredz viss laukums," saka Daņiļēvičs.

Lai paspilgtinātu multifunkcionālos rekvizītus dejotājām atsevišķos momentos uzticēts vēl viens uzdevums - scenogrāfijas izgaismošana darbojoties ar līdznēsājamu gaismas ķermeni, kura vadība iespējama no gaismu operatora pults. Latvijā šie gaismas objekti nebija pieejami tādā apjomā kā nepieciešams, tādēļ tie tiek īrēti no kaimiņvalsts Igaunijas.

Foto: Andris Vītols

Jau ziņots, ka 5. un 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē savienosies divas tradīcijas – dziesma un deja. Koncertuzvedumā "Dziesma dejo. Deja skan" pulcēsies vairāk nekā 6000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Dalībnieki demonstrēs gan labi pazīstamu repertuāru, gan speciāli šim notikumam veidotu jaunradi. Uzveduma muzikālās daļas vadītājs un vienota skaņas dizaina autors ir Uģis Prauliņš, savukārt mākslinieciskās daļas vadītāji ir Agris Daņiļevičs un Mārtiņš Klišāns.

Biļetes uz uzveduma izrādēm nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.